Ce mare s-a făcut fiul lui Theo Rose și a lui Anghel Damian. Imagini rare cu Sasha. „Copilașul vostru este superb!”

Theo Rose a publicat în mediul online o serie de fotografii din vacanța în care a fost recent împreună cu familia ei. Iar fanii nu au putut să nu observe cât de mare s-a făcut fiul ei și al lui Anghel Damian, Sasha.

Cât a crescut fiul lui Theo Rose și a lui Anghel Damian

Theo Rose a început noul an cu o escapadă în străinătate, unde a mers cu soțul, Anghel Damian, fiul lor, Sasha, în vârstă de un an și jumătate și cu părinții ei. Artista a postat pe Instagram mai multe fotografii din vacanță, iar printre acestea s-au numărat șu unele în care apare micuțul Sasha. Băiatul are părul deschis la culoare și din ce în ce mai cârlionțat, lucru pe care l-au observat și internauții. Deși nu i-a arătat public chipul până acum, fanii se bucură de orice apariție a micuțului pe conturile de socializare ale mamei sale

„Ce bine a fost! Am reușit cât de cât cu odihnă, am și mâncat mai bine, ne-am bucurat de copil și de ai noștri și ne-am bronzat, ceea ce nici vara nu e realizabil la mine. Ne întoarcem la ale noastre. Ne e dor de Sushi. Tată nu mai poate după o ciorbă de cartofi. A zis că numai asta mănâncă o săptămâna de mâine încolo. Mama are rochii noi. Sasha e bine oriunde dacă suntem cu el. Anghel, te iubesc! Gata! V-am zis!” – a scris Theo în dreptul fotografiilor din vacanță.

Postarea artistei a adunat rapid multe apreciri din partea fanilor și fel de fel de mesaje frumoase la adresa întregii ei familii.

„O familie frumoasă, iubită de Dumnezeu și binecuvântată!”

„Să vă fie de bine! Un an cu bucurii și realizări!”

„Ce frumos! Meritați aceste momente! Ce păr cârlionțat are Sasha! Să fiți sănătoși și împliniți! Te admir Theo Rose și te iubesc mult, tu fată! Tare aș vrea să te întâlnesc live! Toate cele bune!”

„Mi-ar plăcea să-l văd la față și pe micuțul tău să fiți fericiți.”

„Să pup cârlionții tăi Sashaaaa!”

„Niște părinți și bunici fericiți! Copilașul vostru este superb, de reclamă pentru toate produsele pentru copii!”



„Părinții tăi zici ca sunt părinții lui Sasha, nicidecum bunici.” – sunt câteva dintre mesajele fanilor.

Theo Rose își mai dorește un copil

Theo Rose (27 de ani) și Anghel Damian (33 de ani) au devenit părinți pentru prima oară pe 14 iunie 2023. Actrița spunea acum câteva luni că își mai dorește un copil și crede că va avea o fetiță.

„Cred că mai văd încă un copil, tot intuiția îmi spune că voi avea o fetiță după Sasha. Un copil sigur mai fac, am certitudinea, nu știu, pe al treilea nu-l simt. Eu sper să am niște copii fericiți și o să lupt pentru asta, ăsta e principalul interes”, a spus Theo Rose, la „FACEM Podcast”.

Theo și Damian s-au căsătorit în mare secret în toamna lui 2024. Cei doi au ținut să țină evenimentul doar pentru familie și cei mai apropiați prieteni și a vorbit public despre frumosul moment abia după câteva săptămâni.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea.

A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil, nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru cancan.ro.

