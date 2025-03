Ce îl enervează pe Smiley la Gina Pistol. Artistul a dat tot din casă: „O afectează niște chestii…”

Smiley (41 ani) și Gina Pistol (44 ani) formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și au milioane de fani, care așteaptă cu nerăbdare să afle detalii din căsnicia lor. Acum, cei doi au decis să își deschidă sufletul și să vorbească sincer despre relația lor. Invitați în podcastul „Da Bravo” realizat de Mihai Bobonete, artistul a spus ce îl enervează la soția lui, cu care spune că își petrece 95% din timp.

Ce îl enervează pe Smiley la Gina Pistol

Smiley și Gina Pistol au vorbit în podcastul lui Mihai Bobonete despre carierele lor, dar și despre viața de cuplu și provocările pe care le întâlnesc în relația lor.

Întrebați de comediant de îi enervează unul la celălalt, Gina Pistol a răspuns rapid: „Eu vreau să spun asta: sunt obsedată de curățenie și punct. Deci clar, că nu e Andrei sau pisoiul, care lasă ceva pe jos, mă enervează că nu strânge lucrurile. Nu neapărat Andrei…”

Atunci, Smiley a intervenit: „Dar, în general, da. În general, Andrei”.

Prezentatoarea tv a mărturisit că o deranjează foarte mult când soțul ei își lasă prosopul ud pe pat, în general peste hainele cu care ea urmează să se îmbrace.

„Am o singură problemă! Băi oameni buni. Femeile, soțiile, iubitele voastre, partenerii de viață nu suportă acele prosoape umede aruncate pe pat sau pe restul hainelor. Am dreptate? E cel mai enervant lucru să îți pui tricoul cu care vrei să te îmbraci pe pat, că așa îl pui pe pat, și să găsești un prosop umed peste el. Asta este singura chestie. În rest m-am obișnuit cu toate. Trec peste!”, a afirmat Gina Pistol.

La rândul lui, Smiley a mărturisit că îl deranjează să Gina se enervează din cauza lucrurilor minore.

„Pe mine ce mă enervează e că se consumă pentru niște lucruri de nimic și se enervează pentru niște lucruri de nimic. O afectează niște chestii… Gen că întârziem (râde). Întârziem din cauza traficului, în general. Ca să înțelegi. Eu sunt foarte relaxat, în general. Ea e exact opusul – e superpunctuală, superagitată. Ea dacă știe că pleacă la finalul săptămânii începe să-și facă bagajul, mental, de marți. În timp ce eu îl fac în dimineața în care merg, știi… E OK”, a povestit artistul.

Citește și: Smiley, despre relația tată-fiică cu Josephine: „Ce frumos ar fi să mai tot fie și mică”/ Ce spune despre o colaborare cu Gina Pistol

Citește și: Câți bani cer Smiley, Delia și Andra ca să cânte la un eveniment, în 2025: „Au onorarii de…”

Artistul, dezvăluiri despre relația cu fiica lui, Josephine

Smiley încearcă să petreacă cât mai mult timp cu Gina Pistol și cu fiica lor, Josephine, acum în vârstă de 4 ani. Micuța reușește să își surprindă părinții în fiecare zi, iar cântărețul a mărturisit că obișnuiește să plângă des din cauza fiicei sale, care îl emoționează foarte tare.

„Fiică-mea mă termină definitiv și în general pe pozitiv că mă emoționează”, a dezvăluit Smiley în cadrul aceluiași podcast.

„Ultima oară eram cu lacrimi în colțul ochiului. Să ajung să fiu cu lacrima în colțul ochiului mi se întâmplă des, cu nodul în gât. Dar să și plâng, rar. Ultima oară m-am emoționat acum două zile, căutam o cărticică să citească mama ei, pentru că mai nou nu mă mai lasă să-i mai citesc și am găsit una pe care scria cu litere de mână. Și a început să-mi citească literele. Nu înțelegeam ce se întâmplă, pentru că ea nu ne povestește ce învață la grădiniță, trebuie să descoperim noi. Mi-a citit toate literele de pe copertă. Am strigat la Gina: “știi că fata știe să citească?”. Asta fost ultima oară când am fost cu lacrimă în colțul ochiului”, a povestit artistul.

Citește și: Tavi Clonda, dezvăluiri despre Gabriela Cristea în timp ce lucra în televiziune: „Eram terminați, ea pica lată”. Câți bani câștigă din online

Citește și: Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta ei soacră. Ce sumă trebuie să îi plătească acum Rodica Bădălău

Smiley a mărturisit că își imaginează cum o să fie Josephine în viitor, când va fi mare.

„Am momente în care stau, dansez cu ea, mă gândesc, mă transport în viitor. Avem niște momente în care dansăm împreună, sunt cu ea în brațe și mă transport în viitor și îmi imaginez că o să dansez cu ea când o să fie mare, eu bătrân și o să-mi aduc aminte. Când o să fiu în momentul acela, probabil o să mă duc în trecut. O să fiu mai bătrân”, a mai spus artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Smiley și Gina Pistol

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News