Ce a spus Gina Pistol despre un al doilea copil cu Smiley. La ce superstiţie nu renunţă niciodată în noaptea dintre ani

Gina Pistol a oferit detalii despre viața sa personală, planurile de sărbători și dorințele pentru viitor, în cadrul unui interviu oferit recent. Vedeta a abordat și subiectul mult așteptat al unui posibil al doilea copil cu Smiley.

Ce a spus Gina Pistol despre un al doilea copil cu Smiley

Venirea pe lume a fiicei lor, Josephine, a fost o adevărată binecuvântare pentru Gina Pistol şi Smiley. Totuși, vedeta nu își face planuri în această privință, lăsând totul în mâinile destinului, potrivit spuselor ei. Pentru ciao.ro, prezentatoarea de la MasterChef a oferit un răspuns sincer şi plin de emoţie.

„Doar dacă vrea bunul Dumnezeu. Nici nu îndrăznesc să-i cer. Dacă e să se întâmple, se întâmplă și atunci îmbrățișez cu drag, dar așa nu pot să-mi fac astfel de planuri”, a spus Gina Pistol pentru ciao.ro.

Ce superstiție ține Gina Pistol în noaptea dintre ani

Gina Pistol a dezvăluit, cu un zâmbet pe buze, câteva dintre superstițiile pe care le respectă în noaptea de Revelion.

„Întotdeauna să am bani la mine și să-i pup pe cei dragi”, a spus ea pentru sursa menţionată anterior.

De asemenea, ea a menționat că uneori respectă și tradiția de a purta ceva roșu, însă nu pune mare accent pe acest detaliu. Mai importantă este legătura emoțională cu cei apropiați, pe care îi îmbrățișează în momentele de trecere dintre ani.

„Și asta cu roșu uneori o țin, alteori nu, dar să am bani la sutien și să-i îmbrățișez pe cei dragi”, a mai spus vedeta.

Unde pleacă Gina Pistol și Smiley în vacanță

După un an dificil, Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor, se pregătesc să înceapă 2025 într-un mod relaxant. În noaptea de Anul Nou, aceștia vor rămâne în țară, dat fiind că este posibil ca artistul să aibă concert.

Dar chiar şi aşa, distracția va continua imediat după Revelion, pentru că familia va decola spre o destinație exotică din Asia. Smiley, cunoscut pentru abilitățile sale de organizare, a planificat o vacanță perfectă pentru Gina și fiica lor, Josephine.

„Andrei are obiceiul ăsta de dinainte să fim împreună și într-adevăr face foarte bine la psihic pentru că a fost un an greu. A fost și pentru noi cum a fost pentru toată lumea un an ciudățel așa aș spune și abia așteptăm. E ca o gură de oxigen vacanța asta și petrecem și noi mai mult timp împreună toți trei, că ne-am desincronizat puțin anul ăsta”, a explicat Gina Pistol, subliniind cât de mult așteaptă această escapadă.

Deși nu a dezvăluit locația exactă, prezentatoarea de la PRO TV a menționat că este un loc mai accesibil decât Maldive sau Thailanda, dar la fel de cald și primitor. Această vacanță este o „gură de oxigen” pentru întreaga familie, mai ales după un an în care s-au simțit ciudat din cauza programului încărcat.

„Undeva unde e cald (n.r. cum va fi unde vor pleca în vacanţă). Nu chiar atât de scump (n.r. făcând referire la Maldive), mai ieftin un pic. Undeva în Asia, dar mai ieftin decât Thailanda”, a mai spus aceasta.

Pe lângă vacanță, Gina Pistol își dorește ca anul 2025 să aducă sănătate și echilibru pentru ea și cei dragi.

„Îmi doresc să fim cu toții sănătoși la minte, la trup și la suflet, că asta e cel mai important.

În rest, nu pot decât să am rezoluții ce țin de mine, de felul în care voi reacționa la ce se întâmplă anul viitor. Așa nu-mi pun, pentru că pun presiune pe mine. Atât: să fim sănătoși”, a mai spus vedeta.

