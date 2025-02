Richard Abou Zaki va apărea în emisiunea MasterChef Italia. Ce se va întâmpla cu noul sezon al show-ului „Chefi la cuțite”

Richard Abou Zaki face parte din juriul emisiunii „Chefi la cuțite”, la masa căruia se va afla pentru a treia oară. Însă, se pare că celebrul chef a primit propunerea de a participa și în emisiunea MasterChef Italia. Acesta a acceptat încântat invitația și a dezvăluit ce preparat impresionant va găti acolo. Mai mult, bucătarul a spus ce se va întâmpla cu cel mai nou sezon al show-ului culinar difuzat de Antena 1.

Richard Abou Zaki va participa la MasterChef Italia

De trei sezoane, Richard Abou Zaki încântă telespectatorii cu rolul său de jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”, alături de Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner. Acum, se pare că bucătarul a primit o propunere din partea MasterChef Italia, unde va apărea în curând. Acolo, el va găti alături de un fost concurent al show-ului.

„MasterChef Italia are o rubrică specială, MasterChef Magazine, unde chefi de top din Italia sunt invitați să gătească cu câte un fost concurent o farfurie care e reprezentativă pentru ei. M-a bucurat invitația lor, să mă număr printre cei mai influenți chefi din Italia și am ales să gătesc varză marinată în roșu cu sos de anghilă afumată și reducție de ienupăr”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki pentru Cancan.

Nu este de mirare că bucătarul român a primit această invitație, ținând cont de faptul că în anul 2024 a fost desemnaty cel mai bun chef din Italia, în cadrul galei “Identità Golose – Le Guide Ristoranti”. Acesta deține patru restaurante în Italia, printre care Retroscena, care a primit și o stea Michellin.

Ce spune juratul despre sezonul 15 al „Chefi la cuțite”

În același timp, Richard Abou Zaki este prezent și la filmările sezonului 15 al emisiunii „Chefi la cuțite”, care va fi difuzat pe micile ecrane în această primăvară. Juratul a vorbit și despre acest nou sezon.

„E sezonul care va aduce, la propriu, o revoluție. O să vedeți exact despre ce vorbesc”, a precizat el.

Deși filmează pentru două show-uri culinare și se ocupă și de cele patru restaurante ale sale, Richard Abou Zaki își face întotdeauna timp și pentru familie. Zilele trecute, bucătarul a sărbătorit-o pe fiica sa, Carlotta, care a împlinit 4 ani.

„Acum două săptămâni, Carlottina mi-a spus: «Papà, vreau să-mi cumperi un cadou frumos – o mașină roz». N-a fost o misiune tocmai ușoară, am căutat mașina aceasta de jucărie și mă bucur că am găsit-o. Îi place la nebunie, acum se joacă doar cu ea… A fost cadoul dăruit în ziua în care Carlotta a fost prințesa sărbătorită alături de cei dragi, acasă. A fost și mama mea alături de noi. Apoi, a doua aniversare a fost la munte, unde am petrecut o zi relaxată. A fost o zi unică… Nu-mi vine să cred că fiica mea a împlinit deja 4 ani. Cât de repede trece timpul!”, a povestit Chef Abou Zaki.

„Sunt cel mai fericit om când văd bucuria din ochii ei. Și i-am spus că eu voi încerca mereu să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca ea să fie fericită – dar este important să înțeleagă că un cadou e ceva special. Părinții le fac astfel de bucurii copiilor, dar au și rolul de a le transmite adevăratele valori în viață. Mama a fost tot timpul alături de mine și m-a susținut, dar eu nu am avut tot ce mi-am dorit în copilărie. Am învățat să câștig lucrurile dorite prin multă muncă, iar astea sunt ideile pe care vreau să i le transmit și eu Carlottinei. Cu ocazia aniversării, am avut această discuție cu ea. La 4 ani, Carlotta a avut prima discuție cu adevărat importantă cu mine despre aceste lucruri legate de viață”, a mai spus juratul „Chefi la cuțite”.

