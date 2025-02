Alina Sorescu, dezvăluiri despre anii de terapie la psiholog cu Alexandru Ciucu și cu părinții acestuia: „O permanentă umilință, șantaj, amenințări, jigniri”

Alina Sorescu a trecut printr-un divorț extrem de dificil cu Alexandru Ciucu, care a durat aproximativ trei ani. După separarea legală, artista a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre problemele din fosta sa căsnicie și despre impactul emoțional pe care l-a avut asupra ei. Cântăreața a povestit cum a mers la terapie alături de fostul soț și chiar de părinții acestuia, în speranța că relația lor se va putea salva.

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost unul marcat de dificultăți emoționale, lupte legale și sesiuni intense de terapie. Artista a făcut tot posibilul pentru a salva relația, dar în cele din urmă a realizat că nu poate lupta singură pentru un mariaj care nu mai funcționa.

Printre lucrurile pe care le-a făcut ca să îşi repare mariaju, Alina Sorescu a mărturisit că s-au numărat şi şedinţele la psiholog timp de ani de zile, atât împreună cu fostul soţ, cât şi cu părinţii acestuia, despre care artista spune că au ascultat-o de fiecare dată și i-au fost alături.

„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal este că ar trebui să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, și în viața noastră reală, ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, la tot ce se putea face, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă”, a declarat Alina Sorescu, potrivit romaniatv.net.

Ce relaţia mai are în prezent Alina Sorescu cu foştii socrii

Deși inițial socrii săi au susținut-o, relația cu aceștia s-a deteriorat complet odată cu divorțul. Alina susține că fostul soţ, Alexandru Ciucu nu i-a mai permis să mențină legătura cu ei.

„Din păcate, nu mai țin legătura cu ei acum, pentru că Alexandru nu ne permite acest lucru. Ei m-au susținut foarte mult în încercarea mea de a face ca lucrurile să meargă. Am făcut chiar de dinainte să se nască fetița cea mare, Carolina”, a mai spus artista.

Alina Sorescu, despre abuzul emoțional din căsnicia cu Alexandru Ciucu

Cântăreața a povestit că a avut nevoie de timp pentru a realiza în ce situație se afla și pentru a avea curajul să iasă din această relație toxică.

„Când ești persoană publică, ești persoană publică și lumea te vede în toate momentele din viața ta. Părinții mei au fost alături întotdeauna. A durat puțin până am realizat eu ce mi se întâmplă. Pentru că atunci când trăiești într-o permanentă umilință, șantaj, amenințări, jigniri, ajungi să crezi că nu ești în stare să faci lucruri”, a mai spus artista.

Totodată, Alina Sorescu a subliniat şi faptul că procesul de divorț a fost extrem de greu, iar instanța a avut nevoie de trei ani pentru a decide asupra custodiei celor două fiice. Acum, artista încearcă să se concentreze pe carieră și pe creșterea fetelor.

