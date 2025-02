Alina Sorescu a dezvăluit ce pensie alimentară le va plăti Alex Ciucu fiicelor lor: „Instanța a stabilit o pensie fixă”

Alina Sorescu (38 ani) și Alexandru Ciucu (48 ani) au divorțat oficial, în luna octombrie 2024, însă de abia acum artista a decis să dezvăluie că procesul s-a încheiat, iar instanța a decis unde va fi custodia fetițelor lor, Carolina și Raisa, dar și pensia alimentară pe care designerul va trebui să le-a plătească lunar acestora.

Alina Sorescu a dezvăluit ce pensie alimentară plătește Alex Ciucu

Deși a încercat să scape cu o sumă mai mică, demonstrând că are venituri de doar 807 lei pe lună, judecătorii au luat în calcul și dividendele pe care acesta le are de pe urma firmei pe care o deține și au stabilit o sumă mult mai mare.

„În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri.(…) În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a dezvăluit Alina Sorescu în timpul emisiunii Xtra Night Show.

În cele din urmă instanța a decis ca Alexandru Ciucu să le plătească fetelor sale suma de 7.500 lei.

„Având în vedere că am arătat că are dividende. s-a stabilit totuși o pensie fixă. Nu s-a luat în calcul valoarea dividendelor, ci s-a specificat că, având în vedere că are și venituri din dividende, să i se fixeze o pensie de 7.500 de lei pentru fete lunar”, a precizat artista pentru SpyNews.

Artista, dezvăluiri despre motivul divorțului

Într-o postare pe rețelele sociale, Alina Sorescu a dezvăluit și care a fost motivul care a stat la baza divorțului de Alex Ciucu, după 12 ani de mariaj. Artista a mărturisit că fostul ei soț a umilit-o și chiar a avut o reacție violentă în fața fiicelor lor. De asemenea, acesta nu s-ar fi implicat deloc în creșterea fetelor, de educația lor ocupându-se exclusiv Alina și părinții ei.

Da, din păcate toată atitudinea pe care o simțeam eu era așa (violentă – n.red.). Nu a fost violent față de mine, dar a avut un moment violent de față cu fetițele. Au fost și părinții mei martori. Toți cunoscuții mei știu. Cred că atunci a fost momentul când eu m-am hotărât. S-a întâmplat în timpul pandemiei. Violența verbală se întâmpla foarte frecvent, iar fizică s-a întâmplat, dar nu la adresa mea. Mi-am dat seama că fetițele nu trebuie să asiste la așa ceva. Îmi spunea că el nu e făcut pentru căsătorie, pentru familie. Pandemia a fost cea care a contribuit, pentru că el nu mai putea să plece la fel ca înainte. Nu am fost o soție posesivă”, a povestit Alina Sorescu, în emisiunea „Un show păcătos”.

În ultimii ani de căsnicie, Alina Sorescu a declarat că ea și fostul soț au purtat mai multe discuții despre divorț și despre domiciliul fiicelor lor, Carolina și Raisa, după despărțire. Ba chiar designerul ar fi încercat să o determine să părăsească domiciliul conjugal pentru a se folosi de acest lucru la proces.

„El nu mă putea da afară din casă cu doi copii. El să se victimizeze și așa. A dat declarații că a găsit casa goală, când noi vorbeam de divorț de ani de zile. Eu nu puteam să plec din casa aia fără fetițe. Nu puteam să introduc divorțul și să rămân acolo, într-o presiune… Toate fazele prin care a trecut în acești trei ani. El negocia cu mine divorțul înainte de a începe. Zicea cum să rămână fetițele, ce să facem. Au fost discuții înainte”, a mai spus artista.

