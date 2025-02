Lucian Viziru și-a găsit mașina vandalizată, în parcare. Actorul a cerut ajutorul internauților: „Mă voi revanșa”

Lucian Viziru a avut o surpriză neplăcută, în dimineața zilei de 1 februarie, când a vrut să plece la serviciu. Actorul a descoperit că mașina lui fusese vandalizată, în parcare. Parbrizul i-a fost spart, astfel că acesta a decis să cheme poliția pentru a descoperi făptașul.

Lucian Viziru și-a găsit mașina vandalizată

Lucian Viziru a decis să cheme poliția, sâmbătă dimineață, după ce și-a găsit mașina spartă în parcare. Actorul se pregătea să plece la serviciu și a decis să meargă cu mașina, moment în care a coborât în parcare unde și-a găsit autovehiculul cu parbrizul spart. Acesta s-a gândit că cineva a făcut asta intenționat, astfel că a apelat la ajutorul autorităților.

Mai mult, el a găsit și obiectul care se pare că a fost folosit pentru distrugerea mașinii sale.

„În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie s-a întâmplat ceva dubios. Eu, dimineața, ca orice om normal m-am dus la muncă, voiam să mă duc cu mașina la muncă. Am ajuns la mașină, am deschis portiera, și am văzut asta (că parbrizul e spart) (…) Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută. Nu am mai putut să plec cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă la fel cum nici eu nu știu de ce a făcut treaba asta, este că am găsit obiectul cu care s-a găsit mașina și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere”, a povestit Lucian Viziru pe Instagram.

Citește și: De ce a renunțat Lucian Viziru la afaceri și a acceptat rolul din „Clanul”: „Nu am fost niciodată omul banului”

Citește și: De ce s-a întors Lucian Viziru în România, după ce a stat șapte ani în Germania

Actorul a solicitat ajutorul Poliției

Lucian Viziru a chemat poliția pentru a încerca să descopere cine a fost cel care i-a adus acest prejudiciu. De asemenea, actorul a precizat că în zonă există și camere de supraveghere, astfel că persoana care i-a vandalizat mașina ar putea fi descoperită destul de repede.

Citește și: Cum a cerut-o Radu Bucălae pe soția lui, Alexandra, în căsătorie: „Foarte romantic. A făcut foarte multe gesturi de genul ăsta” / Exclusiv

Citește și: Connect-R și-a părăsit logodnica cu scurt timp înainte de nuntă. Cine este Diana Georgescu, femeia cu care s-a iubit înainte de Misha

Totodată, el a mărturisit că s-a gândit, inițial, că a căzut vreo pasăre din copac direct pe parbrizul mașinii sale, dar această ipoteză a dispărut rapid.

„Aștept să vină poliția să vedem ce îmi spun. Sincer să fiu, prima dată, pentru o fracțiune de secundă m-am gândit că a căzut un porumbel gras din copac. M-am uitat în sus. (…) Este singura mașină avariată”, a mai zis Lucian Viziru în mediul online.

De asemenea, actorul și-a rugat urmăritorii din mediul online să îl ajute cu orice informație pe care o dețin.

„Mă voi revanșa pentru orice informație utilă”, a precizat el.

În urmă cu trei ani, fostul membru al trupei „Gaz pe foc” a decis să revină în România, după ce timp de șapte ani a locuit în Germania, alături de soția lui, Ema, și de fiul lor, Mihai Adrian.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lucian Viziru

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News