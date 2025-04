Monica Tatoiu (68 ani) a dezvăluit că a a avut două momente în care a vrut să își ia viața, însă a renunțat rapid la aceste gânduri. Femeia de afaceri a povestit că prima dată s-a întâmplat când era la facultate, moment în care părinții ei au ajuns de urgență la București, iar a doua oară după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Victor.

Monica Tatoiu, despre momente în care a vrut să se sinucidă

Monica Tatoiu este o femeie care întotdeauna spus sincer ceea ce a gândit, fiind o persoană asumată și cu picioarele pe pământ. Însă, la fel ca majoritatea oamenilor, femeia de afaceri a trecut prin cumpene în viață, iar două au fost atât de dificile încât s-a gândit chiar să își încheie socotelile cu viața.

„Am vrut să mă sinucid. Mi-am adus aminte că am mai încercat o dată. Înainte să-l cunosc pe Victor, cred că a fost o problemă cu doctoratul în matematică, nu m-au lăsat, nu mai știu. Mi-am adus aminte că am văzut niște poze și i-am sunat pe prietenii mei din pozele alea. Acum mi-am adus aminte. Mi-au spus că am fost la spital. Cred că aveam 22-23 de ani. Au chemat salvarea, a venit mama, tata de la Timişoara la spital”, a povestit Monica Tatoiu în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”.

Medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire fiului ei

Al doilea moment dificil din viața femeii de afaceri a fost cel în care medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire fiului ei, la câteva ore de la naștere.

„Astea sunt tâmpenii. Mama îmi spunea, „Dumnezeu să o ierte, că sinuciderea este un mare păcat”. Ce vreau să vă spun… maternitatea… a fost o chestie radicală. Când mi I-au pus în brațe, vânăt și l-am văzut că moare cu zile, m-au pus să-l alăptez. Momentul când e carne din carnea ta vie, este un sentiment extraordinar. Eu trebuia să fiu bărbat, nu le am cu emoțiile. Atunci am avut revelația. Când naști un copil, ai sentimentul nemuririi. Tu poți să pleci, locul tău e ocupat”, a mai spus ea.

„Doctorii mi-au spus că moare până mâine dimineață la 7. Prima chestie a fost că eu nu vreau să… Am vrut să mă arunc de la etajul 4. Țin minte că a vorbit o asistentă medicală cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost o revelație. Cred că mama s-a rugat pentru mine”, a completat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu critică dur tinerii din generația Z

Invitată într-o altă emisiunea, „Play It”, Monica Tatoiu a tras un semnal de alarmă cu privire la tinerii din ziua de azi. Aceasta a comentat lipsa de repere, superficialitatea, dar și dependența digitală care caracterizează majoritatea tinerilor și adolescenților.

„Copiii de 17-18 ani se uită la emisiuni despre IT, iar părinții lor, care au 40 și ceva de ani, sunt pe TikTok în loc să fie modele. (…) Pe vremuri, mergeam la ceaiuri, vorbeam filozofii. Acum? Discoteci, muzică urlată, fără dialog, fără profunzime”, a afirmat ea.

„Vine un tsunami peste voi – economic, geopolitic – și voi faceți poze. E alegerea voastră, copii! Ce îți faci cu mâna ta se numește lucru manual”, a subliniat Monica Tatoiu.

