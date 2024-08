Ce pensie are Monica Tatoiu după recalculare. Fosta afaceristă a dezvăluit câți bani ia de la stat

Monica Tatoiu se numără printre persoanele care se bucură de o majorare substanțială a pensiei, după ce statul român a decis să recalculeze veniturile pensionarilor, din iulie 2024. Fosta afaceristă a dezvăluit câți bani ia acum de la statul român, după ce pensia ei a crescut cu 4.000 de lei.

Ce pensie are Monica Tatoiu după recalculare

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că peste 82% din pensii au fost majorate ca urmare a recalculării şi a menționat că, în iulie 2024, pensia medie a fost de 2.250 lei, urmând ca din septembrie să crească la 2.761 lei. De această mărire a beneficiat și Monica Tatoiu, pensia ei crescând considerabil. Astfel, fosta afaceristă a ajuns să primească de la statul român o sumă uriașă.

Decizia a primit-o în plic, iar acum a vorbit despre suma cu care pensia i se va mări, dezvăluind câți bani primește acum în fiecare lună.

Monica Tatoiu încasa o pensie de 22.000 de lei de la statul român. Fosta afaceristă a dezvăluit că din toamnă, atunci când vor ajunge pensiile recalculate, va încasa cu 4.000 de lei în plus.

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu am primit deciziile de recalculare”, a afirmat Monica Tatoiu.

Cu cât a crescut pensia fostei afaceriste

Monica Tatoiu a dezvăluit că pensia ei a crescut cu 4.000 de lei după recalculare. Pe de altă parte, pensia soțului ei a primit o mărire de 500 lei.

„Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a dezvăluit ea, potrivit Fanatik.

Astfel, după recalculare, Monica Tatoiu are o pensie de 26.000 lei.

La începutul acestui an, Monica și Victor Tatoiu au aniversat 41 de ani de căsnicie. ACeasta a mărturisit că are des discuții în contradictoriu cu soțul ei pe teme politice. De asemenea, fosta afaceristă spunea, în cadrul unui interviu, că nu mai doarme în același pat cu partenerul ei de viață.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm singură, cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu – cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, 1 noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul, ne întâlnim dimineața la cafea! (…)”, a spus Monica Tatoiu pentru Antena Stars.

Sursă foto: Facebook

