Cum a reușit Andreea Bălan să-l ierte pe George Burcea după divorț: „Am lucrat ani de zile” / Exclusiv

Andreea Bălan a ajuns la concluzia că iertarea este singurul mod prin care își poate atinge cele mai mărețe visuri. Până la vârsta de 40 de ani, cântăreața a depășit o mulțime de provocări, printre care și mai multe despărțiri publice. Deși, după divorțul de tatăl fetițelor ei, George Burcea, ar fi putut să se dedice exclusiv carierei și rolului de mamă, artista nu a încetat să lupte pentru visul de a atrage la brațul ei omul potrivit. În cele din urmă, Andreea și-a găsit sufletul pereche în Victor Cornea. Acest lucru s-a întâmplat, însă, doar după ce a reușit să-l ierte pe fostul soț. La Fresh by Unica, solista a spus cum a reușit să-i ierte pe toți oamenii care i-au greșit.

Cum a reușit Andreea Bălan să-l ierte pe George Burcea

Andreea Bălan și jucătorul de tenis Victor Cornea (30 de ani) formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate. Solista și sportivul de performanță s-au cunoscut în mediul online, după ce Victor a felicitat-o pe Andreea printr-un mesaj privat pentru vizunea ei asupra vieții, ca răspuns la un interviu în care aceasta din urmă vorbea despre spiritualitate. Impresionată de complimentul sportivului, Andreea a dat curs unei conversații mai lungi. Au descoperit că au foarte multe lucruri în comun și au ales să meargă înainte în viață împreună.

Andreea Bălan este de părere că această iubire împlinită pe care o trăiește cu Victor Cornea este o consecință a faptului că a iertat toți oamenii care i-au greșit la un moment dat, printre care se numără și tatăl ei, Săndel Bălan, și fostul ei soț, George Burcea. Cântăreața ne-a mărturisit că s-a iertat, de asemenea, și pe ea pentru greșelile pe care le-a făcut față de oamenii din viața ei.

Citește și: Ce a sacrificat Andreea Bălan pentru a reuși într-o industrie guvernată de bărbați. „A fost greu să fiu luată în seamă” / Exclusiv

„Manifestarea este direct proporțională cu vindecarea traumelor tale”

„Exteriorul este doar oglinda interiorului tău. Când vezi că ceva nu se întâmplă, adică tu îți dorești anumite lucruri și vrei să manifești, dar nu ți se întâmplă, înseamnă că undeva în interiorul tău nu ai vindecat niște lucruri. Manifestarea este direct proporțională cu vindecarea traumelor tale. Nu ai cum să-ți realizezi cele mai frumoase visuri atât timp cât tu nu te vindeci în interior”, ne-a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

„Încă mai ai acele bagaje emoționale pe care le cari după tine și care te trag în jos. Și acele bagaje emoționale sunt oamenii care ți-au făcut rău. Cum renunți la acea greutate din sufletul tău? Prin iertare. N-ai cum altfel. Chiar dacă oamenii ăia mai sunt în viața ta sau nu, sau au murit, tu faci acele iertări în interiorul tău. Până la urmă, viața este doar perspectiva ta. Viața se întâmplă la noi în creier. Noi dăm lucrurilor însemnătate”, a continuat jurata de la „Te Cunosc de Undeva”.

Citește și: Momentul în care Andreea Bălan a realizat că îl iubește pe Victor Cornea. „Mi-am dat seama că ceea ce trăisem în relațiile anterioare nu era sănătos” / Exclusiv

„Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit”

În prezent, Andreea Bălan trăiește cea mai împlinită perioadă a vieții ei. Are două fiice adorabile, pe Ella Maya și Clara Maria, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Victor Cornea și se pregătește să susțină cel mai mare concert din cariera ei de până acum, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”, care va avea loc pe 16 octombrie la Sala Palatului. Biletele pot fi achiziționate pe IaBilet.ro.

„Eu, ca să trăiesc această iubire împlinită cu Victor și să am o viață mai bună și să îmi îndeplinesc visul cu Sala Palatului, plus multe alte visuri pe care le am, a trebuit să lucrez la iertare. Iertarea, în primul rând, cu tine. Trebuie să te ierți pe tine că ai greșit. Cu toții greșim. Trebuie să te ierți și să nu te mai biciuiești. Și să zici: «Da, am greșit acolo, am stricat lucruri. Din vina mea am pierdut lucruri, oameni și așa mai departe». Iar apoi să-i ierți pe cei care ți-au greșit”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

Citește și: Cum colaborează Andreea Bălan și George Burcea în creșterea celor două fiice, după despărțire. „Așa ar fi normal și firesc” / Exclusiv

„Eu la chestia asta am lucrat ani de zile”

În continuarea interviului, cântăreața ne-a explicat că iertarea vine din interiorul nostru și se poate realiza prin meditații și prin cuvintele rostite în gând față de celălalt. În acest proces, îți imaginezi că persoana pe care îți dorești să o ierți te iartă și ea, la rândul său.

„Și în momentul acela rupi cordonul energetic. Îți imaginezi că rupi acel cordon energetic. Îl tai cu foarfeca și te desprinzi de acel om. Îl lași să plece, dar cu o intenție bună. Și spui: «Mulțumesc, te iubesc și îți doresc doar binele!». Și atunci toată viața ta se schimbă pentru că tu ai eliminat energia negativă. Pe moment nu-ți dai seama, dar apoi, în următoarele luni, dintr-odată vezi că-ți apar niște oportunități extraordinare, tocmai pentru că ai eliminat acea negativitate din interiorul tău. Te simți mai, nu mai gol interior, ci mai bucuroasă și mai iubitoare și mai împlinită.

Știu că e foarte greu ceea ce spun. Eu la chestia asta am lucrat ani de zile. În primă fază tu ai impresia: «L-am iertat!». Dar după aceea vezi că viața nu ți se schimbă. Înseamnă că n-am iertat, mă mai întorc, o iau de la capăt, până când vezi că viața ți se schimbă în bine. Abia atunci îți dai seama cu adevărat că tu i-ai iertat pe oamenii care ți-au greșit”, a mai spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Citește și: Andreea Bălan le dă replica celor care critică diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea: „Avem empatie pentru nefericirea lor” / Exclusiv

Andreea Bălan se pregătește pentru cel mai mare concert din cariera ei

Andreea Bălan se pregătește în prezent pentru cel mai mare concert din cariera ei, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”, care va avea loc pe 16 octombrie. Pe scenă alături de ea vor mai urca JO, Mira, Iuliana Beregoi, Liviu Teodorescu și Aurelian Temișan. Mai puțin de trei luni o mai despart pe solistă de unul dintre cele mai mari visuri ale ei. Jurata de la „Te Cunosc de Undeva” ne-a spus care sunt planurile sale după evenimentul aniversar.

„După acest concert vreau să fac un turneu național. Am creat acest concert frumos și nu vreau să-l vadă doar bucureștenii, vreau să merg cu el în toată țara. Asta îmi doresc să fac anul viitor. Și piese frumoase, conținut de calitate pe social media”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Andreea Bălan despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea, dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț, actorul George Burcea.

Andreea Bălan este mama a două fetițe, Ella și Clara, din fosta căsnicie cu actorul George Burcea. Andreea și George s-au separat în primăvara anului 2020, după o relație de patru ani și jumătate și un mariaj de doar câteva luni. Andreea formează de aproximativ un an și jumătate cu Victor Cornea. La rândul lui, din vara anului 2020, George formează un cuplu cu prezentatoarea Viviana Sposub.

#ThisorThat cu Andreea Bălan

Foto: Instagram/@andreeabalanofficial; Antena 1; Libertatea.ro

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

Urmărește-ne pe Google News