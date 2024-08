Cum colaborează Andreea Bălan și George Burcea în creșterea celor două fiice, după despărțire: „Așa ar fi normal și firesc” / Exclusiv

Andreea Bălan pune familia mai presus de orice. Fiicele ei, Ella și Clara, sunt cea mai mare realizare a ei, cu toate că are și o carieră în care investește constant timp și energie. Artista a muncit suficient de mult înainte de a deveni mamă pentru a-și putea permite acum, la 40 de ani, să împletească armonios viața profesională cu cea personală. Invitată la Fresh by Unica, Andreea Bălan ne-a spus cum colaborează în creșterea fetițelor cu fostul soț, actorul George Burcea, mai ales având în vedere că amândoi și-au refăcut viețile alături de alți parteneri.

Cum colaborează Andreea Bălan și George Burcea în creșterea celor două fiice, Ella și Clara

Andreea Bălan formează de aproximativ un an și jumătate un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea (30 de ani). La rândul lui, din vara anului 2020, George Burcea (36 de ani) formează un cuplu cu prezentatoarea Viviana Sposub (27 de ani). Andreea și George s-au separat în primăvara anului 2020, după o relație de patru ani și jumătate și un mariaj de doar câteva luni. În ediția Fresh by Unica din 25 iulie, Andreea ne-a spus cum colaborează cu fostul soț în creșterea fiicelor lor, Ella Maya și Clara Maria, și cât de implicați sunt actualii lor parteneri în vieților celor mici.

„Victor are și el un băiețel și atunci înțelege și știe ce înseamnă. Are empatie și lucrul ăsta chiar ne-a legat foarte mult. De la început am stabilit că nu vom mai avea un alt copil, că nu ne dorim. Și se înțelege de minune cu Ella și Clara. Fetițele îl iubesc foarte mult și sunt foarte fericite când vine acasă câteva zile pe săptămână și se joacă împreună. De asemenea, tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor. Fetițele au parte de iubire din mai multe părți, ceea ce e un lucru minunat. Adică au cumva două familii unde pot merge”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Cum i-a schimbat rolul de mamă percepeția asupra vieții Andreei Bălan

În cadrul aceluiași interviu, am vorbit cu artista despre cum i-a schimbat rolul de mamă percepția asupra vieții.

„Cred că orice femeie, până se devină mamă, face pentru ea lucrurile. Așa ar fi normal și firesc. În momentul în care ai copii, te gândești la acei copii ca prioritate în orice arie a vieții. Copiii sunt o prioritate, clar, mai ales pentru mame. Și chiar dacă eu mi-am continuat cariera și am revenit foarte repede pe scenă, altfel urci pe scenă, altfel câștigi și îți dorești acel succes, pentru a oferi mai departe copiilor tăi un exemplu în primul fază, dar și o viață mai bună”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

În prezent, artista se pregătește pentru cel mai mare concert din cariera ei, „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu”, care va avea loc pe 16 octombrie. Biletele pot fi achiziționate pe IaBilet.ro.

Ce sacrificiu a făcut pentru a reuși într-o industrie condusă de bărbați

Andreea Bălan și-a sacrificat feminitatea în primii ani de carieră solo pentru a reuși în industria muzicală, guvernată de bărbați. Cu timpul, artista a învățat să fie diplomată, însă o bună perioadă de timp s-a bazat pe agresivitate. Deși o alternativă dăunătoare pentru bunăstarea ei, agresivitatea a avut și părțile sale bune. Datorită acestei atitudini, solista a reușit să obțină colaborările pe care și le-a dorit, dar și să iasă din contexte în care limitele sale erau încălcate.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Andreea Bălan despre povestea de dragoste dintre ea și jucătorul de tenis Victor Cornea, dar și despre eșecul care a învățat-o cum să economisească.

#ThisorThat cu Andreea Bălan

