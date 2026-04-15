De ce nu mai vorbesc Monica Tatoiu și fiul ei, Victor: „Nu mă deranjează”

Monica Tatoiu a dezvăluit motivul pentru care ea și fiul ei, Victor, nu-și mai vorbesc. Fosta directoare Oriflame România a spus și că nu o deranjează că ea și singurul ei copil nu vorbesc în prezent.

Monica Tatoiu a mărturisit că relația dintre ea și fiul ei, Victor, trece printr-o perioadă turbulentă din cauza unor declarații pe care ea le-a făcut despre partenera lui.

În emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Monica Tatoiu a reiterat faptul că nu o place pe partenera fiului ei.

Întrebată dacă acest lucru nu a deranjat-o pe tânără, femeia de afaceri a recunoscut: „Ba da. De ce nu vorbesc cu fi-miu? Dar nu mă deranjează. A fost un podcast care a enervat-o foarte tare, familia. Am fost la Detectorul de minciuni, eu niciodată n-o să mint. Eu spun întotdeauna ce-am gândit. E și bine, e și rău. Dar mai bine un partener ca mine. Sunt foarte fericită. A zis că am jignit-o. Aia e părerea mea și nu mi-am schimbat-o”.

„Nu are instinct de conservare”

Monica Tatoiu este de părere că fiul ei și partenera lui seamănă prea mult. Fosta femeie de afaceri crede că fiul ei are nevoie de o parteneră ca „să-l ridice” și prietenii ei sunt de aceeași părere.

„Nu numai eu, toți prietenii noștri. Eu am zis că poate sunt eu deviată. Întotdeauna în materie de decizii grele pe care le-am luat am apelat la a doua, a treia opinie ca să pot să mă liniștesc. Nu plec de la ideea că am dreptate.

Am crescut un copil, atent, cu bun simț. Singura problemă, nu are instinct de conservare. Nu știe cu contracte, se ocupă ta-su. El are nevoie alături de el, ceea ce văd eu și prietenii mei, de un partener de viață care să-l ridice, nu să-l lase să băltească. E foarte comod fi-miu. Ta-su n-a fost comod, că nu-l luam de bărbat dacă era. El e artist, pune căștile pe urechi. Face niște chestii demențiale, produse care se pot vinde cu 50.000 de euro. Dar are egoismul artistului. E comod. Are nevoie de cineva, de o parteneră care să-l împingă, să nu-l lase să mustească în comoditatea de artist. Nu e fata asta. Sunt la fel, asta e problema. Ea tot cu IT”, a mai spus Monica Tatoiu, pentru sursa citată.

Foto: Captură YouTube; Facebook

