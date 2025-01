Connect-R și-a părăsit logodnica cu scurt timp înainte de nuntă. Cine este Diana Georgescu, femeia cu care s-a iubit înainte de Misha

Povestea de iubire dintre Connect-R și Diana Georgescu a fost una intensă, dar s-a încheiat brusc, exact înainte de nuntă. Decizia neașteptată a artistului l-a condus spre un alt drum, alături de Misha, femeia cu care are o fiică. Cine este Diana Georgescu, femeia cu care s-a iubit înainte de mama fiicei sale?

Connect-R și-a părăsit logodnica cu scurt timp înainte de nuntă

Înainte să o cunoască pe Misha, Connect-R a trăit o poveste de iubire intensă cu Diana Georgescu, femeia pe care a cerut-o în căsătorie și alături de care plănuia să își petreacă viața. Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar artistul era convins că și-a găsit sufletul pereche.

Conform presei tabloide, Connect-R și Diana Georgescu au amânat inițial nunta programată pentru 2011, deoarece sora artistului se căsătorea în același an.

„Au vrut să facă nunta anul trecut, dar nu au putut din cauza că s-a măritat sora lui. Nu e bine ca doi frați să se căsătorească în același an”, a dezvăluit o sursă apropiată cuplului pentru Cancan.

De ce a părăsit-o Connect-R pe Diana Georgescu

Când totul părea să se îndrepte spre altar, Connect-R a realizat că ceva nu este în regulă. Artistul a luat o decizie radicală, punând capăt relației chiar în mijlocul pregătirilor de nuntă.

„Cu Diana am terminat când am terminat. Ceva m-a făcut, este incredibil… Eu cu Diana căutam locație de nuntă și efectiv, la două zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a spus „Nu! Pleci!” Am părăsit-o, pur și simplu am părăsit-o. După care, la câteva luni, am cunoscut-o pe Misha, prin DJ Sava, am mers la studio să trag o piesă, ne-am îndrăgostit și restul e o poveste pe care o știți cu toții”, a declarat Connect-R potrivit pro-tv.ro.

Artistul a subliniat că, în momentul despărțirii de Diana, nu o cunoștea încă pe Misha, viitoarea sa soție.

Cum a influențat această despărțire viitorul lui Connect-R

Câteva luni mai târziu, Connect-R a întâlnit-o pe Misha, femeia care i-a devenit soție în 2013 și care i-a dăruit o fiică. Cu toate acestea, relația lor nu a rezistat în fața provocărilor, iar cei doi au divorțat după câțiva ani. Artistul a recunoscut public că infidelitatea sa a fost unul dintre motivele care au dus la destrămarea căsniciei.

Chiar și după divorț, Connect-R și Misha au rămas apropiați, petrecând vacanțele împreună pentru binele fiicei lor.

„Toate vacanțele mele, de cinci ani, de când am divorțat, nu sunt decât cu ea și cu fata. Eu nu plec într-o vacanță cu femei, cu gașcă, nu există așa ceva. Merg cu fosta mea soție și cu fata într-o vacanță. Suntem împreună, dar fără nicio apropiere intimă, fără sex. Noi nu ne-am refăcut viața, suntem singuri. Eu aș vrea să îmi refac viața, cred că și ea ar vrea, doar că nu, deocamdată. Eu am trecut de purgatoriu, sunt stabil, știu cine sunt. Dar nu am nicio relație și nici nu îmi voi face”, a mai spus Connect-R pentru sursa menţionată anterior.

Connect-R încă speră la o împăcare cu Misha

Artistul a mărturisit că nu și-a refăcut viața sentimentală, fiind încă legat emoțional de Misha.

„Spun hotărât: nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație. Eu voi ține ușa asta deschisă. Cred foarte tare că atunci când Dumnezeu binecuvântează doi oameni cu un prunc, el are ceva planuri cu cele trei suflete. Eu mai aștept. Și ea cred că mai așteaptă. Și dacă reapropierea se va face, eu voi fi foarte bucuros. În momentul în care ea își va reface viața, am să închid și eu acest capitol. Distanța dintre noi cred că este o binecuvântare”, a scris Connect-R în cartea sa, potrivit sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

