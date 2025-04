Motivul pentru care Radu Ștefan Bănică a ținut relația cu iubita lui secretă timp de mai multe luni: „Au fost și niște mici frustrări”

Radu Ștefan Bănică și Ioana Văllimărescu, iubita lui, formează un cuplu de aproape doi ani. Într-un podcast recent, tânărul în vârstă de 23 de ani a explicat motivul pentru care a ținut secretă relația dintre el și Ioana timp de mai multe luni. Inițial, această decizie nu a fost privită cu ochi buni de iubita lui.

De ce și-a ținut Radu Ștefan Bănică iubita secretă timp de șapte luni

Radu Ștefan Bănică a confirmat relația cu Ioana Văllimărescu în ianuarie 2024, după șapte luni de când deveniseră un cuplu. Cei doi vor aniversa doi ani de relație pe 2 iunie anul acesta. Actorul din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” a vrut să țină povestea lor de dragoste secretă din mai multe motive.

„Eu am fost crescut mai mult de mama. Pentru mine a fost portretizată altfel imaginea de relație, am fost o fire mai sinceră, mai romantică. Până să fac publică relația am ținut totul foarte privat, chiar dacă am fost prinși de paparazzi în prima lună. Au prins-o de la spate. Eu m-am gândit la ea”, a spus Radu Ștefan Bănică, în podcastul „Sheets Talks”.

„Au fost și niște mici frustrări”

În continuarea aceleiași discuții, Radu Ștefan Bănică a explicat că întâi a vrut să fie sigur că relația dintre el și Ioana Văllimărescu era un serioasă și de lungă durată. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!” nu-și dorea să fie catalogat drept „player” (fustangiu) dacă la scurt timp după ce se afișa cu Ioana relația lor s-ar fi încheiat. Totodată, artistul nu voia să o expună pe Ioana unei vieți publice înainte să-i explice ce înseamnă acest lucru.

„N-am vrut să o pun pe Ioana în lumea asta din start. În primul rând nici n-am vrut să fac o relație publică până nu am fost sigur că e the one (aleasa), că o iubesc. N-am vrut să se zică despre mine că sunt player (fustangiu). N-am vrut imaginea asta, pentru că nu sunt. Am făcut-o publică după vreo șase luni.

A fost cu lecții înainte. Am pregătit-o. Au fost și niște mici frustrări. «De ce nu spui? Ți-e rușine cu mine? Mă ascunzi?» Am mai avut problema asta de mai multe ori. Odată ce va fi asocierea asta, o să se întâmple niște chestii. Vei fi vizată, vei fi căutată, urmărită. Nu toți vor să fie oameni publici”, a mai spus fostul jurat de la „Vedeta familiei” (TVR).

Cine este Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică este fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Junior (57 de ani) din fosta relație a juratului de la „X Factor România” cu Camelia Constantinescu. Radu are doi frați mai mici, pe Ana Violeta Bănică (17 ani), din căsnicia tatălui lui cu jurnalista Andreea Marin (50 de ani), și pe Alexandru Bănică (5 ani), din actuala căsnicie a tatălui lui cu artista Lavinia Pîrva (40 de ani).

Radu Ștefan Bănică s-a născut pe 7 februarie 2002 și a urmat Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București. Până acum a apărut în două emisiuni TV, în calitate de concurent la „Te cunosc de undeva!” (Antena 1), și în calitate de jurat la „Vedeta familiei” (TVR). În prezent, Radu îl joacă pe Ducu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1. În 2023, Radu s-a lansat și în industria muzicală, cu piesa „Tu”.

