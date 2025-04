Ce relație au Ștefan Bănică Junior și fiul lui cel mare, Radu Ștefan Bănică: „El are o altă mentalitate”

Radu Ștefan Bănică a vorbit deschis despre cum a fost să crească în lumina reflectoarelor, ca fiu al lui Ștefan Bănică Junior. Tânărul de 23 de ani a fost victima bullying-ului în copilărie și adolescență deoarece tatăl lui este celebru.

Cum a fost pentru Radu Ștefan Bănică să aibă un tată celebru

Radu Ștefan Bănică (23 de ani) spune că s-a simțit marginalizat în timpul copilăriei și adolescenței și crede că vinovați nu erau copiii de vârsta lui, ci părinții lor. Actorul din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” mai este de părere că nu faima, ci banii au fost mărul discordiei.

„M-am simțit marginalizat. Sau nu neapărat marginalizat, un pic pe din-afară. (…) Sursa au fost banii. De-asta nu am înțeles, pentru că nu știam ce sunt banii. Nu veneam cu avion privat la școală. Asta până să înțeleg situația mea. (…) Toate astea au pornit de la părinții copiilor, pentru că în clasa a patra nu știi câți bani are tata. Noi oricum am fost și suntem o familie destul de privată. Mereu am fost la locul nostru. Nu vorbeam despre lucrurile astea”, a spus Radu Ștefan Bănică, în podcastul „Sheets Talks”.

În cadrul aceluiași interviu, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Junior a spus că s-a simțit ca la Zoo în primul an de liceu.

„În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică. Am făcut liceul Jean Monnet. Am vrut la Jean Monnet pentru că era lângă tata. Mă gândeam că eu și-așa îl vedeam super rar, poate așa îl văd mai des. Nu s-a întâmplat (râde), dar ne-am văzut în limita bunului simț”, a mai povestit fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!”.

Ce părere are Ștefan Bănică Junior despre cariera fiului cel mare

Tot cu această ocazie, Radu a vorbit spus cum a primit tatăl lui vestea că a fost distribuit în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1. „«Hm, bravo. Dacă tu vrei, e foarte bine pentru tine, foarte ok pentru tine, da»”, a spus Radu Ștefan Bănică imitându-și tatăl, pe un tot grav.

„Când eram mic mă frustra. Cu orice chestie veneam la el era «Da? Hm. Dacă zici tu». Mie mi se părea că am luat Grammy-ul. El nu o face cu răutate, nu-și dă seama. El are o altă mentalitate (de artist – n.red.). Îi mai spun chestii, mai ales cu muzica, dar eu sunt la nivelul 0 față de el, momentan. Și-i spun: «Am intrat în playlist la Kiss FM». Zice: «Hm, da, bravo, ce să zic. Cu piesa aia?». «Nu, nu, aia e de acum un an.» «A, ai mai scos o piesă?» Nu o face cu răutate, pe mine mă amuză. Nu-i place neapărat noul curent din muzică, dar oricum sunt lucruri diferite. Eu sunt pe pop, el e pe rock”, a completat fostul jurat de la emisiunea „Vedeta familiei” (TVR).

Câți frați are Radu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică este fiul lui Ștefan Bănică Junior din fosta relație a juratului de la „X Factor România” cu Camelia Constantinescu.

Radu are doi frați mai mici, pe Ana Violeta Bănică (17 ani), din căsnicia tatălui lui cu jurnalista Andreea Marin (50 de ani), și pe Alexandru Bănică, din actuala căsnicie a tatălui lui cu artista Lavinia Pîrva (40 de ani).

Foto: Instagram/@radustefanbanica; Captură YouTube

