Tudor Chirilă și-a exprimat, printr-o postare pe Facebook, opinia personală cu privire la candidații la alegerile prezidențiale din luna mai.

Ce spune Tudor Chirilă despre candidații cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale

Tudor Chirilă își folosește platforma pentru a vorbi despre candidații la alegerile din acest an, aducând în prim-plan mai multe lucruri bune și mai puțin bune pe care le cunoaște despre aceștia.

Într-un text care reflectă opinia lui personală, Tudor Chirilă critică toți candidații, pe unii mai dur, însă, decât pe ceilalți.

Despre George Simion: „Mi se pare un golan al clasei care îi bate pe ăia care nu gândesc ca el”

Postarea lui începe cu George Simion, despre care amintește că are viziuni extremiste și suveraniste, că este pro-rus, anti-NATO și anti-UE. Artistul îl acuză pe liderul AUR că „se rezumă la declarații patriotarde, live-uri agresive pe social media în care condamnă sistemul din care face parte și alimentează fricile (unei părți a) românilor legate de dictatura de la Bruxelles, oculta mondială, vaccinurile care ne omoară, dictatura LGBTQ și tot felul de conspirații”.

Artistul îl mai acuză pe liderul AUR că are viziuni fasciste și legionare, că face promisiuni irealizabile, precum casele la 35.000 de euro pentru români, și că se aliază în spatele ușilor închise cu PSD și PNL, pe care public îi acuză că au distrus țara.

„Ce mă deranjează la domnul Simion este, unu, că nu propune și nu întreprinde nimic constructiv și doi, că alimentează valul de ură care împarte societatea noastră în două și se folosește de o retorică fals patriotică ca să împartă românii în «popor» și «trădători», unde trădătorii sunt toți cei cu opinii diferite sau contrare”, spune Chirilă despre Simion.

În continuarea postării, Chirilă susține că partidul AUR are posibilitatea de a corecta „legile justiției distruse de PSD și PNL sistematic între 2017 și 2020”, datorită „procentului baban în Parlament”, dar că nu o face, „ceea ce demonstrează că conviețuirea cu PSD sau PNL și cu sistemul de mafie transpartinică creat de ei este acceptabilă”.

„Deși sistemul pe care îl critică se poate corecta doar prin legi mai bune, AUR nu face nimic în sensul ăsta”, este de părere Tudor Chirilă.

„Mi se pare un bully politic”

Artistul spune că este deranjat „profund” că George Simion „pune paie pe foc în social media pentru că în viața reală n-a reușit să strângă la niciun miting milioanele de oameni cu care amenința”.

„Din perspectiva asta, domnul Simion mi se pare un bully politic, un golan al clasei care îi bate pe ăia care nu gândesc ca el, care nu se conformează. Nu văd cum un președinte cu asemenea profil poate să facă pace între români. România are nevoie de un om care să pună bazele reconcilierii dintre noi, nu unul care să adâncească ruptura din societate”, a încheiat Tudor Chirilă, cu referire la George Simion.

Despre Nicușor Dan: „Nu are carismă, nu îl ajută fața, nu vorbește poate pe înțelesul majorității”

Și-a continuat postarea vorbind despre Nicușor Dan. Artistul a dezvăluit că i-a oferit votul lui atât în primul, cât și în al doilea mandat de primar al Bucureștiului și că s-a simțit „descumpănit și oarecum dezamăgit” de decizia lui de a candida la președinția țării înainte să-și îndeplinească toate promisiunile în calitate de edil al Capitalei.

Tudor Chirilă crede că Nicușor Dan ar fi putut prioritizeze teatrele, să facă mai multe pentru „curățarea aparatului administrativ din primărie”, să abordeze „cu mai mult curaj problema teraselor din parcul Herăstrău” și să demareze până acum execuția pentru piste de biciclete. „Și cred că fiecare bucureștean are listele lui de nemulțumiri. Deci nu sunt un adept orb”, a adăugat.

Cu toate acestea, artistul îl apreciază pe Nicușor Dan pentru reabilitarea mai multor kilometri de conducte de termie, pentru că a „redresat situația financiară a primăriei”, pentru că a adus 100 de tramvaie de la Arad și pentru că a dezvoltat „un proiect important pentru ca Bucureștiul să nu se mai dezvolte haotic”. Chirilă a amintit și că primarul Capitalei a fost olimpic la matematică și activist și că luptă de mai mulți ani cu mafia imobiliară.

„Are și vulnerabilitatea numită Matei Păun”

„Are și vulnerabilitatea numită Matei Păun, apropiatul/susținătorul din campanie care are afaceri cu rușii sau în Belarus și de care s-a delimitat în sensul în care omul nu va primi funcții în cazul în care Nicușor ajunge președinte.

În campania asta mi se pare că e candidatul care a vorbit cel mai mult despre numirile la DNA, parchetul general, șefii SIE și SRI și despre lupta anti-corupție. Este și candidatul care a făcut cu adevărat ceva împotriva corupției în zecile de procese intentate diverșilor rechini imobiliari și preocuparea lui pentru patrimoniu ar trebui privită ca o formă de patriotism. Conservarea și salvarea patrimoniului însemnă salvarea trecutului. În treacăt fie spus, Nicușor ar trebui să fie cel mai relaxat dintre candidați, dacă pierde se întoarce la primărie”, a mai scris Chirilă.

„Nicușor Dan nu are carismă, nu îl ajută fața, nu vorbește poate pe înțelesul majorității, nu e tupeist sau șmecheraș în discurs, dar mi se pare direct și onest. Mi se pare că (alături de Lasconi) a fost unul dintre cei mai atacați oameni din această campanie”, a încheiat artistul.

Despre Crin Antonescu și Victor Ponta: „Reprezintă tot ce e mai rău în politica românească”

Postarea lui Chirilă continuă cu viziunea sa despre Crin Antonescu și Victor Ponta, despre care spune că „reprezintă tot ce e mai rău în politica românească”.

„Ponta și Antonescu ar trebui luați la pachet. Poate așa ar fi trebuit să și candideze. Să candideze ca o candidoză a politicii noastre. Având în vedere că reprezintă tot ce e mai rău în politica românească, ei fiind semnatarii monstruozității numită USL (alături de Dragnea et co) manevrați de la spate de moguli/oligarhi ca Sebastian Ghiță sau turnătorul cu televiziune Voiculescu, plus alți baroni și figuri proeminente din partidele astea de care nu mai scăpăm”, a scris Tudor în mediul online.

Despre Victor Ponta: „Este expresia tupeului, aroganței și lichelismului politic lipsit de orice scrupule”

Chirilă îl acuză pe Ponta că și-a asumat retorica suveranistă pentru a intra în grațiile alegătorilor lui Călin Georgescu și că mimează retorica republicană trumpistă. Artistul a amintit că Ponta și-a plagiat teza de doctorat și l-a comparat cu Kim Jong Un sau Kim Ir Sen pentru decizia de a-și lansa candidatura de ziua lui, pe Arena Națională, în trecut. Artistul susține că Ponta se contrazice atunci când „se declară acum cel mai vajnic luptător cu sistemul ticăloșit din România”, după ce a ocupat o mulțime de funcții în sistemul cu care luptă acum.

Victor Ponta a fost procuror, prim-ministru, parlamentar în mai multe rânduri, secretar de stat, președinte TSD, președinte PSD, co-fondator partidul Pro România, iar la începutul anului acesta a preluat funcția de deputat PSD de Dâmbovița și consilierul onorific pentru relații economice internaționale al premierului Marcel Ciolacu (57 de ani).

„Victor Ponta este expresia tupeului, aroganței și lichelismului politic lipsit de orice scrupule care să-i pună deoparte măcar o brumă de decență. Orice val care-l poate duce mai departe, orice vehicul politic, indiferent de cât de inadecvat, este folosit fără greață pentru îndeplinirea obiectivelor”, consideră Tudor Chirilă.

Despre Crin Antonescu: „Va fi un președinte docil și controlabil”

Antrenorul de la „Vocea României” și-a continuat postarea cu opinia sa despre Crin Antonescu și despre faptul că, după retragerea din politică, nu a mai muncit vreme de zece ani.

„A fost și un pic de susținător al exploatării de la Roșia Montană. Este știut ca apropiat al „grupului de la Monaco” despre care presa scrie ca grupare mafiotă de ani buni și probabil este certitudinea că nu (se) va schimba nimic în mafia transpartinică, va fi un președinte docil și controlabil, prin numirile pe care le va face în justiție și servicii.

O altă realizare e că zece ani nu a făcut nimic, nu a muncit, nu a avut job. (…) E greu de conceput ca nimic să nu te stârnească, să vrei și tu să construiești ceva, orice, un proiect cât de mic, o mărgică. La Antonescu nu știi ce să te preocupe mai întâi, dacă a fost turnător sau trântor. Domnii ăștia, Ponta și Antonescu sunt un binom care au făcut mult rău României, dar, profitând de memoria scurtă a românilor, iată-i pregătiți pentru o nouă rundă. Asta este tot ce a putut să pregătească PSD-PNL. Asta au înțeles ei din tot ce s-a întâmplat din noiembrie și până acum”, și-a continuat Tudor Chirilă postarea.

Despre Elena Lasconi: „E grav să nu prea cunoști mecanismele funcției”

Tudor Chirilă și-a încheiat postarea cu opinia lui despre Elena Lasconi. Artistul a empatizat cu lidera USR și cu faptul că i-a fost greu să renunțe la candidatură, cu toate că în sondaje nu este bine clasată. Totodată, Chirilă condamnă modul în care membrii USR au încercat să-i retragă sprijinul lui Lasconi.

„Băieții ăia din USR au încercat s-o scoată pe Lasconi cam urât, neetic și nepractic din cursă. E important să spunem asta, au greșit. Big time. O dată că au făcut asta când ea era la 4 la sută, prea speriați că n-o să li se mai deconteze campania dacă femeia nu trece pragul. S-a dovedit că mișcarea a ajutat-o. Ce paradox: și-au salvat decontarea cheltuielilor de campanie atacându-și candidatul.

E clar că aceste calcule trebuiau făcute din timp și mișcarea asta făcută înainte ca ea să depună documentația pentru candidatură, dacă erau convinși cu adevărat că Lasconi nu e ce trebuie. (…) Plus chestii nestatutare, cu iz ilegal, o lipsă de hotărâre politică, de asumare, care dă rău la electorat. Ce partid își elimină președintele din cursă la mijlocul ei? Cum vor repara acest deficit de imagine? Nu e de ajuns să fii bine intenționat, trebuie să iei decizii la timp”, mai este de părere Tudor.

„E de porc să-i scrii lui Trump pe Twitter”

Cu toate că o apreciază pentru viziunile sale pro-europene, Chirilă recunoaște că „a avut o problemă cu Lasconi” când aceasta a fost întrebată ce ar fi trebuit să facă președintele în cazul unei invazii militare și „nu a știut să răspundă despre CSAT, articolul 5 al NATO, despre convocarea ministrului de externe, a prim ministrului, etc.”. Mai recent, pe artist l-a deranjat scrisoare pe care Lasconi i-a adresat-o președintelui Donald Trump.

„E de porc să-i scrii lui Trump pe Twitter, e grav să nu prea cunoști mecanismele funcției, nici aerul ăsta de duduie emancipată prietenă cu toți românii nu servește neapărat, dar există o candoare și o onestitate în acest personaj care respiră chiar și din frustrările ei și astea sunt două calități pe care oamenii le caută. Faptul că a dobândit experiență în administrație la Câmpulung și a obținut un nou mandat trecem tot la atuuri. Dacă sunt suficiente, dacă sunt anulate de declarații stupide pe alte părți, aici fiecare apreciază cu ce se mulțumește pentru funcția de președinte.

Scriu la textul ăsta de câteva zile și între timp Lasconi a mai reușit să producă o serie de declarații dubioase, consumând muniție în direcții care nu o ajută cu nimic și demonstrând că nu poate fi rezonabilă, o atitudine justificată doar până la un punct. Nu-mi dau seama dacă va fi fericită sau cum va privi o Românie care deraiază de pe traseul european”, a concluzionat Tudor Chirilă.

