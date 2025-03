Cum arată mama Andreei Berecleanu. A fost în vacanţa cu fiica şi cu ginerele ei în Italia

Andreea Berecleanu (48 de ani) este o prezență remarcabilă pe micile ecrane din România, dar în spatele acestei cariere impresionante se află o familie unită și iubitoare. Recent, vedeta a împărtășit cu fanii ei momente speciale din vacanța pe care a petrecut-o alături de mama sa și de soțul ei, Constantin Stan (63 de ani), în Roma. De asemenea, Andreea a oferit câteva detalii despre relația sa cu mama ei și despre cum reușește să mențină legătura cu cei dragi în ciuda programului încărcat.

Cum arată mama Andreei Berecleanu

Virginia Berecleanu este o femeie elegantă și rafinată, un model de frumusețe și stil care a inspirat-o pe fiica ei. În ciuda faptului că mama Andreei Berecleanu nu apare frecvent în postările publice ale fiicei sale, atunci când o face, fanii pot observa cu ușurință trăsăturile comune între cele două femei.

La 75 de ani, Virginia Berecleanu este un exemplu de eleganță, iar Andreea se mândrește cu faptul că a moștenit frumusețea și carisma mamei sale.

În vacanța recentă din Roma, celebra prezentatoarea TV a postat imagini rare cu mama ei, care însoțea familia în călătoria lor. Aceasta a împărtășit cu fanii ei momente de neprețuit petrecute în capitala Italiei, dar și impresii despre cum arată și cum se simte Roma după opt ani de la ultima sa vizită.

În ciuda multor păreri negative despre oraș, Andreea a avut o experiență extrem de plăcută și s-a bucurat de fiecare moment petrecut alături de mama și de soțul ei, Constantin.

„Nu mai vizitasem Roma de vreo 8 ani, e adevărat, și tot ce auzisem era că orașul s-a degradat. Ce să vezi? Iar am avut noroc și am rămas impresionată. Roma este curată, iar oamenii sunt civilizați și educați, exact așa cum îmi aminteam”, a spus Andreea Berecleanu pe rețelele sale de socializare.

De asemenea, a menționat că orașul a beneficiat de o serie de investiții mari în infrastructură, datorită Jubileului Catolic, iar acest lucru a contribuit la îmbunătățirea aspectului capitalei Italiei.

„Am mâncat excepțional peste tot, am revăzut Fontana di Trevi restaurată, am stat la soare sau în ploaia de sâmbătă, caldă și măruntă, sub umbrele colorate. Cu toate aceste schimbări, Roma este la fel de fermecătoare ca înainte”, a adăugat Andreea, bucurându-se de experiența în familie.

Ce relaţie există între Andreea Berecleanu şi mama ei

Deși Andreea Berecleanu este adesea în centrul atenției publice, mama ei, Virginia, joacă un rol important în viața sa, oferindu-i un sprijin necondiționat și fiind un model de eleganță. În vacanța lor din Roma, Andreea a avut ocazia să petreacă timp de calitate alături de mama sa și de soțul ei, Constantin Stan, subliniind cât de mult a însemnat această vacanță pentru ea.

„Să știți că am tot vrut să vă povestesc cum a fost în weekend-ul petrecut la Roma, acum două săptămâni. Între timp, s-au mai sedimentat impresiile, dar tot sunt foarte fericită că am reîntâlnit orașul și că am avut alături pe mama mea”, a spus Andreea.

Pe lângă această vacanță, Andreea a fost întotdeauna apropiată de mama sa, care a avut o influență importantă asupra carierei și personalității sale. Cu o carieră profesională impresionantă și un stil de viață echilibrat, Andreea recunoaște că mama sa a fost un sprijin constant și o sursă de inspirație.

Andreea Berecleanu a plecat de acasă la 19 ani

Deși Andreea Berecleanu este acum o vedetă de succes, drumurile ei spre acest punct au fost pline de provocări. La vârsta de 19 ani, Andreea a ales să plece din casa părinților și să se întrețină singură. Această decizie a fost una importantă pentru cariera ei, iar de atunci și-a câștigat independența financiară, devenind un exemplu de ambiție și curaj pentru tineretul din România.

„La 18 ani, am început să colaborez cu diverse ziare, iar la 19 ani nu mai locuiam cu părinții. M-am întreținut singură din primul salariu, iar un inel din argint a fost primul meu cadou pentru mine”, povestea Andreea Berecleanu, potrivit libertatea.ro.

Drumul Andreei în televiziune nu a fost deloc ușor, dar a fost unul plin de realizări. A început la un post local de televiziune și a ajuns să fie o figură apreciată în industria media din România. De-a lungul carierei sale, Andreea a învățat să jongleze între viața personală și carieră, iar relația cu mama sa a fost mereu o sursă de sprijin.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

