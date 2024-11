Anca Lungu, poze rare, adorabile cu copiii ei. „O imagine cât o mie de cuvinte!” Ce mari s-au făcut Natalia și Georgios

Anca Lungu și-a surprins în mod plăcut fanii din mediul online după ce a împărtășit câteva imagini adorabile cu copiii săi, Natalia și Georgios. Fosta prezentatoare a Observatorului este foarte discretă cu expunerea copiilor în spațiul public, dar acum a făcut o excepție, postând câteva fotografii indeite cu cei doi.

Anca Lungu, imagini rare, adorabile cu copiii ei

Anca Lungu (37 de ani) este stabilită în Franța de șase ani, unde locuiește împreună cu copiii și cu partenerul ei de viață, Harry Arampatzis, cu care s-a căsătorit în această vară. Anca și Harry au decis să se mute în Nisa, în 2018. Harry este un antreprenor grec în industria cosmeticelor, iar împreună cu el, Anca Lungu are un fiu – Georgios (6 ani). Natalia (10 ani) este fiica fostei prezentatoare din căsnicia cu Ștefan Lungu.

Anca s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei. Recent, ea a postat pe Instagram imagini cu câteva momente aparte petrecute cu Natalia și cu Giorgios, în timpul unei vizite la muzeul iluziilor din Nisa. Anca Lungu a profitat de ocazie pentru a le reaminti fanilor de vremurile când se afla în spătele micilor ecrane, la pupitrul știrilor.

„Copiii care au scos-o pe mama din televizor și la propriu și la figurat. O imagine cât o mie de cuvinte, suprinsă la muzeul iluziilor din Nisa! Cea de-a doua imagine ilustrează perfect nivelul de energie al copiilor mei care se urcă pe pereți ori de câte ori se ivește ocazia. Voi cum vă țineți copiii ocupați?” – a transmis Anca Lungu pe Instagram.

Anca Lungu și Harry s-au căsătorit în secret, pe o plajă din Grecia.

Anca Lungu s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Harry în secret pe 10 iulie, pe o plajă din Grecia. Evenimentul a avutloc într-un cadru restrâns, înconjurați de familie și prieteni. Cei doi au fost cununați de Andreea Berecleanu și Constantin Stan

Ceremonia religioasă a avut loc într-o biserică ortodoxă din Halkidiki, iar slujba s-a ținut în limba greacă. Mirii au ținut să respecte și o tradiție greacă despre care se spune că este aducătoare de noroc: spargerea farfuriilor.

„Fericirea are chipul ei. Emoția are chipul lui. Anca și Harry, dragii nostri prieteni, începând de ieri, și iubiți fini. Bucuroși, plini unul de celălalt, răbdători pentru acest pas firesc, cel al căsătoriei religioase, după 7 ani de existență împreună. Le-am însoțit pașii la altar, în prezența familiei și prietenilor apropiați, apoi am dansat și ne-am distrat până în zori la o nuntă tipic grecească, pe malul mării, cu picioarele în nisip, îmbrăcați toți în alb, așa cum ne-a rugat Ancuța.

Postez aceste momente intime, doar câteva, cu acordul ei și a lui Harry, pentru că știu că ați însoțit-o ca telespectatori atât în viața ei profesională, cât și personală. Noi, ca nași, le vom fi alături necondiționat în fiecare moment al vieții de familie, la fel cum am făcut-o și până acum!”, a transmis nașa cuplului, Andreea Berecleanu pe pagina ei de Facebook, despre frumosul eveniment.

Urmărește-ne pe Google News