Cum au pierdut Speak și Ștefania 5.000 de euro în Elveția. Artistul, șocat de prețurile exorbitante din stațiunea de lux

Speak și iubita kui Ștefania au decis să meargă în vacanță în Elveția, într-o stațiune de lux. Deși s-au distrat de minune, artistul a dezvăluit că a avut parte de o experiență neplăcută, arătându-se în același timp șocat de prețurile exorbitante de acolo. Acesta a povestit cum a pierdut 5.000 de euro din cauza locului în care s-au cazat inițial.

Speak și Ștefania, vacanță de lux în Zermatt

Speak și Ștefania au decis să își petreacă vacanța de început de an în stațiunea Zermatt din Elveția. Înconjurați de peisaje spectaculoase, cei doi au pășit entuziasmați în stațiunea în care își petrec timpul milionarii lumii.

Deși totul părea minunat, cei doi s-au lovit rapid de prețurile uriașe de acolo, care sunt pe măsura peisajelor impresionante. La o singură masă au plătit 100 de euro, în timp ce pentru 10 portocale artistul a scos din buzunar 156 lei. De asemenea, cei doi s-au plimbat și cu telescaunul pentru care au dat 140 de euro pe zi.

„După vacanța asta, nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar. Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart. Oriunde ieșeam, cu 100 de euro, nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro”, a povestit Speak, potrivit Spynews.

Cum au pierdut 5.000 de euro

Pe lângă prețurile piperate, Speak și iubita lui au mai avut parte de o experiență neplăcută în stațiunea de lux din Elveția. Cei doi au fost nevoiți să își schimbe cazarea, pierzând astfel impresionanta sumă de 5.000 de euro.

„Ne-am luat și țeapă, gaură 5.000. Ne-am luat un hotel, pe afară superb, înăuntru arăta bine, dar inconfortabil complet. A doua zi am plecat. Nu ne-au dat nimic, niciun refund. Mirosea a mâncare în cameră, n-aveai cum”, a povestit Speak.

Cu toate acestea, artistul a dezvăluit că s-a simțit ca în filmul Harry Potter datorită priveliștilor de vis, dar și a oamenilor civilizați.

„E peste Dubai ca preț. E superb, e altă experiență. E frumos, zici că ești în Harry Potter. Nu zic, calitatea oamenilor e alta, foarte civilizați, numai bogați, dar nu din ăia cu branduri”, a mai spus Speak.

