Cristina Ștefania, iubita lui Speak, dezvăluie secretele ei pentru o siluetă atletică: „Punctul meu forte e sportul” / Exclusiv

Cristina Ștefania Codreanu are o siluetă atletică, rezultatul tuturor anilor de dans, dar și disciplinei în ceea ce privește alimentația și mișcarea. Punctul forte al artistei sunt antrenamentele la sală. În plus, profesia o menține constant activă. Prima ei pasiune a fost dansul, pentru ca ulterior, cu ajutorul iubitului ei, Speak, să descopere că are și abilități vocale.

Cristina Ștefania Codreanu s-a lansat în muzică în 2017

Cristina Ștefania Codreanu s-a lansat pe piața muzicală în septembrie 2017, cu piesa „Drinking about you”, compusă de logodnicul ei, Speak. Ultimul ei single se numește „Ma Bebe” și este o colaborare cu artistul Faydee. Piesa ocupă în prezent poziția 7 în tendințe pe YouTube.

Deși acum șapte ani și-a lansat cariera muzicală, Ștefania nu a renunțat niciodată la dans, ci l-a încorporat în aproape toate videoclipurile și show-urile sale. În exclusivitate pentru Unica.ro, tânăra de 27 de ani ne-a spus cum reușește să se mențină în formă, deși nu sunt alimente sau preparate pe care le evită.

Cristina Ștefania Codreanu dezvăluie secretele ei pentru o siluetă atletică

„Sport mult sport. Încerc și cu mâncarea, dar punctul meu forte e că mă duc pe sport mult. Antrenamentele mele sunt la sală în 90% din timp. 10% sunt antrenamentele acasă, doar dacă fac cardio, bandă, lucruri pe care le pot face acasă cumva și mi-e mai ușor”, a spus Cristina Ștefania Codreanu, pentru Unica.ro.

Cât despre alimentație, Ștefania ne-a mărturisit că nu evită niciun aliment sau preparat în special. Artista sare peste prima masă din zi, iar mâncarea ei preferată este pieptul de pui cu orez. Dacă simte nevoie să mănânce ceva dulce sau mai puțin sănătos, Ștefania își satisface pofta cu o singură condiție, să mai adauge câteva minute în plus la antrenamentul ei obișnuit.

„Cred că toți avem momentul ăsta în care nu avem chef să facem sport”, recunoaște Cristina Ștefania. Artista se motivează să rămână activă gândindu-se la vară.

Cum arată rutina ei de îngrijire a pielii

Și cu și fără machiaj, Ștefania are un ten impecabil, pentru îngrijirea căruia nu are o rutină elaborată. Artista se rezumă la o curățare în profunzime, cremă și serumuri de hidratare și SPF. În plus, pentru că se expune frecvent la soare, cântăreața folosește și un serum pentru pete pigmentare.

„Rutina mea de îngrijire a pielii e foarte basic. Cred că folosesc trei-patru produse seruri de hidratare. Pentru pete pigmentare îmi place să folosesc. Expunându-mă la soare, folosesc SPF neapărat. Am reușit să introduc SPF-ul în rutina mea zilnică și crema hidratantă”, a mai spus Cristina Ștefania, pentru Unica.ro.

Cine este Cristina Ștefania Codreanu

Cristina Ștefania Codreanu s-a născut pe 25 decembrie 1996, la Galați. În clasele I-IV a făcut dans sportiv, pe care l-a „detestat din tot sufletul”, ulterior descoperind dansul modern. A urmat Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, iar din 2015 locuiește în București.

Ștefania și-a început cariera dansând pentru artiști precum Inna, Elena Gheorghe și Randi. Ulterior, Ștefania s-a lansat muzical, iar de mai mulți ani are și o carieră online. În 2020 a participat la „Asia Express” alături de logodnicul ei, Speak, și, în același an, și-a lansat și propriul brand vestimentar.

