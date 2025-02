Amalia Enache, imagini rare cu tatăl fiicei sale, Claudiu Anghel. Cum s-au fotografiat cei trei / Foto

Amalia Enache (47 de ani) se află în vacanță în Thailanda cu fiica ei, Alma (8 ani) , și cu tatăl fetei, Claudiu Anghel (37 de ani). Vedeta de la Pro TV a postat pe rețelele de socializare imagini adorabile cu fiica ei și cu fostul partener.

Amalia Enache, în vacanță cu Alma și cu tatăl fetei

Amalia Enache a decis să plece în vacanță în Thailanda cu fiica ei, dar și cu tatăl copilului său, Claudiu Anghel, despre care spune că este „sufletul ei pereche”. Claudiu locuiește de mulți ani în Argentina unde Amalia Enache nu a dorit să-l urmeze, preferând să păstreze o relație la distanță cu el și să-și crească fiica singură în România. Iată acum toți trei s-au reunit în Thailanda și s-au fotografiat în ipostaze adorabile.

”Poze despre ‘ce culoare are apa’” – a scris Amalia Enache pe Instagram, în dreptul fotografiilor în care apare în costum de baie, cu fiica și cu tatăl ei în apă.

Ce fel de mamă este Amalia Enache

Amalia Enache a devenit mamă pe 10 august 2016. Ea și-a asumat rolul de mamă singură de la bun început și a reușit să-i dezvolte acesteia o inteligență socială care o ajută să se descurce bine în multe situații. Amalia este pasionată de călătorii și a crescut-o pe Alma în același spirit, obișnuind-o de la o vârstă fragedă cu drumuri prin țară sau prin străinătate. Într-un interviu pentru Unica.ro, vedeta de la Pro Tv ne-a dezvăluit ce fel de mamă este pentru Alma.

“Nu pot să zic că am niște metode. Sigur că m-am documentat și am citit foarte mult și suntem o generație care suntem mai atente la dezvoltarea lor emoțională, dar nu sunt în nicio extremă și în niciun caz nu mă bazez așa exclusiv pe sfaturi exterioare.

Uneori las instinctul de mamă, uneori las și greșelile. E clar că și greșesc. N-ai cum să fii impecabil și cred că asta trebuie să conștientizăm la un moment dat și să nu ne mai învinovățim atât de mult, pentru că eu cred că suntem o generație de părinți care suntem un pic, un pic, prea atenți la fiecare mișcare și a noastră și a lor”, a declarat, pentru Unica.ro, Amalia Enache.

Cine este Claudiu Anghel, tatăl fiicei Amaliei Enache

Claudiu Anghel este cu 10 ani mai tânăr ca prezentatoarea de știri și este fost make-up artist la Pro TV. El locuiește de mulți ani în Argentina. Acum câțiva ani, Amalia Enache spunea în podcastul lui Mihai Morar despre Claudiu că este „cel mai bun tată” pentru copilul ei. Chiar dacă trăiesc pe continente diferite, Amalia și Claudiu au o relație frumoasă de dragul fetiței.

„Eu am știut, foarte clar, cine este cel mai bun om din lume, pe care eu îl cunosc, și cine este cel mai bun tată posibil, pentru copilul meu și cu cine am o legătură sufletească dumnezeiască.

Suflet-pereche, în general, nu e exagerat. E ceva ce există, doar că noi credem că suflete-pereche e neapărat ceva, într-o poveste clasică și definitivă.

Fiecare poveste de iubire are definiția ei, și fiecare are un timp al ei. Ea rămâne suspendată în timpul ăla. Unele povești de iubire, am crede că se încheie, dar ele, în timpul acela în care au fost, nu s-au încheiat niciodată. Cred eu. Ale mele așa sunt. Noi trăim împreună cu acest copil.

Copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume, că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului. Dar, în același timp, sunt și omul iubirilor mistuitoare. Și nu neapărat din iubirile mistuitoare se poate naște și o echipă pe viață. Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume, pe care eu îl cunosc, și cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul meu”, a povestit Amalia Enache în cadrul podcastului, în urmă cu doi ani.

Foto – Instagram

