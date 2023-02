Pe Amalia Enache o știe toată lumea de la Știrile Pro TV, jurnal pe care îl prezintă de aproape 23 de ani. Vedeta se bucură de o carieră înfloritoare, care este rezultatul muncii și perseverenței de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Pe plan personal, știrista și-a îndeplinit visul și a devenit mamă în august 2016, când avea 39 de ani, și este convinsă că fiica ei, Alma, a venit în viața sa la momentul potrivit. În exclusivitate pentru UNICA.ro, vedeta Pro TV ne-a spus că se bucură din plin de postura de mamă și are relaxarea de a se putea ocupa în tihnă de Alma, întrucât pe plan profesional are tot ce și-a dorit și nu mai are vreun obiectiv de atins sau ceva de demonstrat. Niciodată nu a luat în calcul să plece de la Pro TV.

Amalia Enache (45 ani) se bucură din plin de unicul ei copil, Alma, o fetiță frumoasă, care îi seamănă foarte mult din punct de vedere fizic.

Amalia Enache, despre relația cu fiica ei: “Îi convine foarte mult că nu împarte cu nimeni atenția asta”

Știrista se ocupă îndeaproape de fiica ei, care este deja în clasa pregătitoare la școală. “Este o minune! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am! Deși m-am pregătit pentru această întâlnire, momentul în care am văzut-o a fost peste imaginația mea. Am simțit dragoste în stare pură și îmi doresc doar să îi ofer toată dragostea de care sunt în stare”, spunea Amalia la puțin timp după ce a născut.

Și asta a făcut din prima clipă și continuă să o înconjoare pe Alma cu multă dragoste. De altfel, vedeta își face întotdeauna programul în funcție de fiica ei, alege destinațiile de vacanță în funcție de posibilitățile de distracție ale unui copil în vârstă de 6 ani și jumătate. “Alma, fiind în zodia Leu, e genul care vrea toată atenția. Leii, leoaicele sunt așa și pare că îi convine foarte mult că nu împarte cu nimeni atenția asta”, a spus Amalia Enache pentru UNICA.RO.

Citește și: De ce evită Amalia Enache să meargă de Crăciun cu fiica în locurile natale: „Mi-ar fi foarte greu” / Exclusiv

Ce diferență de vârstă este între Amalia Enache și tatăl fetiței ei. „Lucrurile sunt asumate și le știu!”

Amalia Enache: “Știu exact cine sunt în carieră, nu mai am după ce să alerg”

Amalia Enache a născut-o pe Alma în vara lui 2016, când avea 39 de ani și nu regretă că nu s-a întâmplat acest lucru mai devreme. Vedeta Pro TV este convinsă că Alma a venit în viața ei la momentul potrivit, când cariera era deja așezată, iar ea nu mai avea obiective de îndeplinit pe plan profesional pentru a urca pe scara ierarhică.

Citește și: Amalia Enache a ajuns la spital și a fost operată de urgență. Cu ce se confruntă știrista

“Nu cred că aș fi fost o mamă la fel de bună tânără, înainte să-mi fi împlinit toate lucrurile în carieră. Eu pot să-i dau atâta atenție Almei și să petrec atâta timp cu ea, pentru că simt că le-am făcut deja pe toate celelalte, nu e acolo nicio frustrare niciodată. Știu exact cine sunt în carieră, în restul vieții mele eu nu mai am după ce să alerg și atunci toată atenția mea merge spre ea.

„Sunt o mamă relaxată”

Sigur că teoretic așa e ideal: să ai copii foarte devreme, dar eu, una, nu aș fi fost la fel de pregătită la 20 și ceva de ani. Aveam multe întrebări despre mine la vârsta aia. Sunt o mamă relaxată, dar pentru că am încredere în Alma, e genul de copil în care am încredere”, a declarat, pentru UNICA.ro, Amalia Enache.

Amalia Enache: “E foarte greu să existe o ofertă care să bată liderul de piață”

De aproape 23 de ani, Amalia Enache este o prezență constantă pe micul ecran la Pro TV. Nu a tentat-o să încerce altceva în televiziune în afară de știri și consideră că este omul potrivit la locul potrivit. De-a lungul timpului, vedeta a fost ofertată de alte televiziuni, însă nu a luat în calcul altă variantă.

“Din 2000 sunt la știrile Pro TV. Nu am fost niciodată tentată și nici să fac altceva, mi se pare că mie știrile mi se potrivesc mănușă. Mi-am dorit foarte mult să ajung la știrile Pro TV și am ajuns. Și mi-am dorit în permanență și îmi doresc în permanență și sunt mândră că fac parte din această echipă.

Nu a existat niciodată o altă tentație care să mă pună măcar pentru o secundă pe gânduri. Și am și spus-o uneori în glumă, atunci când vin oferte dinspre alte televiziuni, nu știu, poate dacă televiziunea respectivă avea sediul în Paris, poate mă mai gândeam, dar așa, să te muți de pe o stradă pe alta, nu mi se pare o idee prea bună”, a declarat, pentru UNICA.ro, Amalia Enache.

“E foarte greu să existe o ofertă care să bată liderul de piață. Eu sunt de la bun început la cea mai bună televiziune din România”, a adăugat vedeta Pro TV.

Săptămâna trecuta, Amalia Enache a suferit o intervenție chirurgicală, din cauza căreia a fost nevoită să ia o pauză de la jurnalele de știri. “Durerile sunt atroce în această criză de colecist, am trecut printr-o intervenție chirugicală, colecistectomie, la Spitalul Universitar”, a anunțat ea pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram