Amalia Enache își amintește cu drag de copilărie, când aștepta cu nerăbdare sărbătorile de iarnă pentru a merge la colindat. De când fiica ei a crescut, știrista de la Pro TV are ocazia să fie în umbra Almei și a prietenelor ei, care obișnuiesc să dea oamenilor din cartier vestea nașterii Domnului, prin intermediul cântecelor. Amalia Enache a povestit, pentru Unica.ro, cum a fost experiența de anul trecut, pe care o va repeta în următoarea perioadă, dar ne-a dezvăluit și de ce evită să meargă în locurile natale, de Crăciun, cu fiica ei.

Amalia Enache a crescut în spiritul tradițiilor și fascinată de frumusețea acestor obiceiuri, a familiarizat-o și pe Alma cu ele de când era mică. Vedeta i-a povestit acesteia cum se desfășurau lucrurile când era ea de vârsta ei.

Amalia Enache ne-a dezvăluit de ce nu-și duce fiica de Crăciun în locurile copilăriei

“Am copilărit la țară și mergeam la colindat îmbrăcată în costum tradițional. Era foarte frumos, într-un sat de munte, cu puțini locuitori. Nu erau foarte multe prilejuri din astea, copiii să umble tocmai din casă în casă și să primească tot felul de lucruri, așa că mergeam la colindat”, a declarat Amalia Enache pentru Unica.ro.

Colindătorii nu erau recompensați cu bani, ci cu fructe sau deserturi făcute în casă. Așa că Amalia venea acasă cu multe dulciuri, care mai de care mai atrăgătoare.

“La noi în zona aceea merg și adulții la colindat, adică ne luam după cei mari, nu erau numai trupe de copii și mergeam așa la colindat. Cine dădea bani la țară? Primeam nuci, mere și prăjituri, nu se dădeau bani. Asta este o tradiție foarte actualizată, dar e o zonă în care femeile fac foarte multe prăjituri și foarte bune și atunci aveam o suită de prăjituri”, ne-a povestit vedeta Pro TV.

Amalia Enache și fiica ei

Prezentatoarea Știrilor Pro TV a evitat să petreacă un Crăciun cu Alma în locurile natale, pentru a nu fi răvășită de amintiri.

“Nu, pentru că nu mai am pe niciunul dintre părinții mei și mi-ar fi foarte greu să fiu acolo fără ei”, ne-a spus ea. Vedeta și-a pierdut mama în 2008, la câteva zile după 8 martie, iar 10 ani mai târziu, tot în luna martie a fost foarte grea despărțirea și de tatăl ei.

Amalia Enache și Alma

Fetele s-au distrat la colindat

Anul trecut, Amalia a supervizat desfășurarea acțiunii de colindat. Mai exact, a mers cu Alma și cu prietenele ei în cartier, unde fetele au bătut din ușă în ușă.

“Da, anul trecut Alma a fost la colindat. A colindat inclusiv chioșcurile din Cișmigiu cu prietenele ei de acolo. A fost foarte drăguț! Am luat tramvaiul o stație, e o zonă cu case la noi acolo, o singură fetiță stă la bloc și atunci am avut prilejul să intrăm într-o scară de bloc și chiar le-am încurajat pe fete să bată așa la întâmplare. A fost foarte drăguț, au fost foarte bine primite. Le-am stârnit să nu fie timide deloc”, ne-a povestit Amalia Enache încântată.

Amalia Enache face Revelionul la căldură

Știrista de la Pro TV este adepta vacanțelor la soare pe timp de iarnă, așa că în aceste zile trebuie să definitiveze planul pentru sfârșitul acestui an. În ceea ce privește Crăciunul, Amalia Enache va îmbina utilul cu plăcutul, adică îl va petrece alăuri de cei dragi și va și lucra, urmând apoi să se bucure de câteva zile libere departe de țară.

“În București petrecem Crăciunul și pentru Revelion o să plecăm un pic mai la căldură. Nu am luat încă biletele de avion, nu este încă sigur, oscilez între două destinații. E Andreea plecată, lucrez în perioada de Crăciun”, ne-a spus ea.

Ce face Amalia Enache la trecerea dintre ani

Dacă multe persoane apelează la diverse strategii de la ținute la mâncare, din dorința de a avea un an bun, Amalia Enache susține că nu are astfel de obiceiuri. Pe unele le-a pus în practică doar de distracție, pentru a se adapta locului și companiei unde s-a aflat de-a lungul timpului.

“Nu neapărat, dar m-am lăsat așa dusă. Când am făcut revelionul în Spania am mâncat struguri, dar nu am din astea cu peștele. Ce cred că este foarte important pentru mine este ca în noaptea de Revelion și în momentul de 12.00 noaptea să fiu cu cine iubesc eu cel mai mult ca să fim tot anul bine împreună”, a declarat, pentru Unica.ro, Amalia Enache.

