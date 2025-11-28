  MENIU  
Văduva lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a dezvăluit de ce ea și artistul n-au avut copii: „Am fi vrut să avem”

Adelina Duinea
.

Simona Secrier, văduva regretatului artist Mihai Constantinescu, a împărtășit detalii emoționante despre viața lor de cuplu, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu. Aceasta a vorbit despre dorința lor profundă de a deveni părinți, un vis care, din păcate, nu s-a realizat.

De ce nu au avut Mihai Constantinescu și Simona Secrier copii

Simona Secrier a dezvăluit că problemele sale de sănătate au împiedicat-o să rămână însărcinată. Deși ea și Mihai Constantinescu au luat în considerare adopția, nici această dorința nu s-a materializat.

„Am vrut să avem copiii noștri, am fi vrut să avem copiii noștri, dar a fost o problemă de sănătate, a mea. Și nu s-a împlinit acest vis al nostru. Este un gest enorm, un gest foarte frumos să poți să înfiezi un copil. Noi, până la urmă, n-am reușit să facem lucrul acesta, crezând că problemele mele se vor rezolva, dar nu, pe cale naturală”, a mărturisit Simona Secrier, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Cine îi este alături Simonei Secrier în aceste momente

Mihai Constantinescu, care s-a stins din viață pe 29 octombrie 2019, la vârsta de 73 de ani, a ocupat un loc special în viața Simonei. Cei doi au trăit o poveste de dragoste deosebit de frumoasă, iar pierderea artistului a lăsat un gol imens în sufletul Simonei. Totuși, Simona găsește alinare în prezența pisicuței lor, un companion care îi aduce mângâiere și îi amintește de momentele frumoase petrecute împreună.

„Așa a fost să fie. Și acum mai am pisicuța noastră. Am tot avut animăluțe. Nici nu îmi imaginez viața fără animăluțe. De mică am avut animăluțe în casă. Da. Este inevitabil. La un moment dat te desparți, așa cum te desparți de cei dragi. Te desparți și de aceste ființe care fac parte din familie și suferi. Asta este. Pisicuța încă o mai am”, a adăugat văduva artistului.

Simona Secrier și-a pierdut dorința de a mai cânta după moartea soțului

La șase ani de la decesul lui Mihai Constantinescu, soția lui încă nu și-a recăpătat voința de a mai urca pe scenă.

„În ultima perioadă nu am mai cântat. (…) Pot, simt, dar am vrut să stau o perioadă puțin retrasă. Îmi este dor (de scenă – n.red.), dar după plecarea lui am avut niște emoții distructive și atunci am zis că trebuie să mă refac, să îmi refac sufletul“, a declarat Simona, pentru Spynews.ro.

Povestea de dragoste dintre Mihai Constantinescu și Simona Secrier

Constantinescu și Secrier s-au cunoscut prin intermediul pasiunii lor pentru muzică, după ce Simona a părăsit trupa Etno și a avut nevoie de ajutor pentru a-și lansa cariera solo.

„Relația noastră este frumoasă, bazată pe foarte multă înțelepciune și înțelegere. Când fluturașii încep să zboare și vin mai rar, rămâne prietenia. Simona e o ființă blândă, e ca un fel de catalizator, tot timpul e mai moale. Eu aș vrea să fie mai acidă”, povestea artistul în trecut.

Deși au format un cuplu vreme de mai bine de 20 de ani, cei doi au fost căsătoriți doar doi ani, din 2017 până în 2019, când a murit artistul.

„Simona reprezintă echilibrul meu sufletesc, liniștea, zahărul, sarea și piperul relației noastre și cel mai important lucru este că amândoi am știut să trecem proba timpului”, mai spunea regretatul Mihai Constantinescu.

