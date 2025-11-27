Drama prin care a trecut Nea Marin. I-a murit fiul și a suferit enorm. Acum are două fiice și este bunic

Nea Marin este mereu cu zâmbetul pe buze, dar puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut acesta. Vedeta a suferit o tragedie când i-a murit fiul, iar dispariția lui i-a lăsat o urmă adâncă în suflet, pe care nimeni nu o va mai putea șterge. Cu toate acestea, Nea Marin încearcă să se bucure de viață, mai ales că are două fete și a devenit și bunic.

Nea Marin, dramă de nedescris

Nea Marin a avut un fiu pe care l-a pierdut la scurt timp de la naștere. Tragedia a lăsat urme adânci în sufletul său și al soției sale, dar ambii au reușit să își continue viața și să meargă mai departe, fiindu-și sprijin unul celuilalt.

„Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Larisei, care a alinat mult din acea rană.”, a spus Nea Marin pentru viva.ro.

Faptul că a venit pe lume fiica lor, Larisa, i-a făcut pe cei doi și mai uniți. Cu toate că nimic nu le-ar fi adus fiul înapoi, venirea pe lume a unui bebeluș le-a adus lui Nea Marin și soției sale alinarea de care aveau atât de multă nevoie.

Mai târziu, cei doi au mai adus pe lume încă o fată, iar Nea Marin vorbit despre cât de mândru este de fetele lui.

„În cazul Larisei, așchia a sărit foarte aproape de trunchi! Nu e ușor să lucrăm împreună, dar este extraordinar de productiv, de înălțător pot spune. Sunt foarte mândru de întregul ei palmares, de felul în care a ridicat și conduce această școală, pentru că nu e deloc simplu, mai ales că este prima școală de dans popular din România.

Sunt foarte mândru de modul în care s-a conectat și a legat prietenii cu sute de oameni, de faptul că împreună cu ceilalți profesori din școală a creat o rețea de socializare vie, în aceste vremuri în care mai totul se petrece în mediul online.

Dana este partea serioasă și foarte conștiincioasă a familiei. Ea lucrează în domeniul bancar de zeci de ani și are o funcție de conducere care de cele mai multe ori o consumă, dar când finalizează un proiect și ne povestește, i se luminează chipul.”, a mai spus Nea Marin.

Cum se simte ca bunic

Acum, Nea Marin a cunoscut și statutul de bunic, care îi aduce fericire și împlinire. El spune că iubirea față de nepoții săi este diferită față de iubire pentru fetele lui.

Nea Marin are trei nepoți: Ana Maria, Darius Andrei și mezinul Mateas Mihail. Cei trei sunt „centrul Universului” pentru el și soția lui.

„Cedez extraordinar de ușor în fața dorințelor lor. Darius și Ana locuiesc cu mine, iar Mateas vine aproape în fiecare weekend la noi. Am mare noroc să îi am aproape!”, a mai spus Nea Marin.

