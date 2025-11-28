Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”

Andreea Perju și-a găsit liniștea după ce a trecut printr-un divorț dificil. Într-un interviu recent, actrița a vorbit despre relația actuală, planuri de viitor și despre cum a reușit să depășească momentele grele din trecut.

Andreea Perju, dezvăluiri despre viața după divorț și actuala relație

În 2023, Andreea Perju a încheiat o relație de 13 ani cu Cristi Donciu, tatăl fiicelor sale, Mara și Ada, un divorț pe care îl consideră un eșec personal. La un an după despărțire, actrița a reușit să își regăsească echilibrul și să trăiască din nou bucuria iubirii. În vara acestui an, ea și noul partener au sărbătorit doi ani de relație, marcând astfel o etapă importantă în viața lor. Andreea și partenerul ei se pregătesc să petreacă sărbătorile în Australia, însă subiectul căsătoriei nu este încă pe agenda lor.

„Sunt destul de așezată la acest moment și am un drum destul de liniar. Câteodată, lucrurile acestea ne aduc liniște. Eu am spus mereu că nu sunt genul de persoană care să nu mai creadă în dragoste sau în faptul că cineva ar putea să apară în viața mea după o perioadă grea. Se pare că a apărut în viața mea la momentul potrivit și lucrurile s-au legat natural, fără ca eu sau el să punem presiune sau să avem așteptări prea mari.

Să oficializăm relația anul viitor?! Nu cred! Ideea e că, așa cum nu am pus presiune de la începutul relației, nici acum nu o voi face. Eu nu am avut niciodată această dorință de avea statut de soție”, a declarat Andreea, pentru Click!.

Actrița subliniază că pentru ea este mai important să trăiască prezentul și să se concentreze pe viitorul apropiat.

„Probabil, dacă la un moment dat o să vină în mod firesc, o să vă anunț, că nu țin ascuns. Dar nu vorbim continuu despre lucrul acesta la noi în casă. Și, am învățat un lucru: important e să trăiesc prezentul și să mă gândesc la viitor pe un termen limitat. Pentru că de multe ori viața mi-a râs în nas”, a mai spus ea.

Viața după divorț

Divorțul a fost o experiență dificilă pentru Andreea Perju, care încă simte impactul emoțional al separării. „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec și este dureros. Indiferent că ne-am dorit amândoi sau că și-a dorit doar unul, sau că am rămas în relații ok. Procesul de după divorț este destul de dureros. Dar, ceea ce contează e că fetițele sunt bine, Mara este la liceu în clasa a 9-a, Aduța e clasa a 6-a. Toată lumea e bine acasă”, a mai declarat actrița, pentru sursa citată.

Andreea acordă o importanță deosebită relației de familie, asigurându-se că fiicele ei își petrec sărbătorile atât cu ea, cât și cu tatăl lor și bunicii.

Anul acesta, însă, planurile sunt speciale: „În general, fetițele de Sărbători merg la tată, la mamă și la bunici. Relația de familie e foarte importantă, mi-am dorit să fie așa. Doar că anul acesta vom pleca în Australia toți și va fi o experiență wow. Fetele vor sta cu mine și vom sta la cald”.

Actrița este cunoscută pentru rolurile sale din serialele „În puii mei”, „Fetele marinarului” și „Bravo, tată!”. Andreea Perju continuă să inspire prin cariera sa și prin puterea de a se reinventa după momente dificile. Povestea sa este un exemplu de reziliență și curaj pentru femeile care trec printr-o despărțire dureroasă.

