Simona Pătruleasa, mărturisiri emoționante despre maternitate și carieră. Miracolul care i-a schimbat viața

Simona Pătruleasa, prezentatoare TV, a dezvăluit momente emoționante din viața sa într-un interviu recent. Ea a vorbit despre cariera sa, relația cu soțul și experiența de a deveni mamă, după ce a crezut că nu poate avea copii.

Simona Pătruleasa dezvăluie aspecte neștiute din viața personală și profesională

Simona Pătruleasa, o prezență elegantă și naturală în peisajul media românesc, a dezvăluit recent aspecte neștiute din viața sa personală și profesională. Într-un interviu captivant pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la ProTV, prezentatoarea a împărtășit momente emoționante și provocări care i-au marcat parcursul.

Aceasta a vorbit deschis despre experiența sa ca învățătoare, o perioadă pe care o descrie ca fiind „frumoasă, dar grea”. Timp de șase ani, ea a înfruntat ierni aspre și drumuri dificile pentru a ajunge la școală.

Cu o căsnicie de peste două decenii, Simona a dezvăluit secretul longevității relației sale cu Sabin: maturizarea și capacitatea de a merge împreună în aceeași direcție. Deși au existat mici dispute, acestea nu au fost niciodată majore, concentrându-se mai degrabă pe aspecte cotidiene.

Miracolul maternității

Un moment crucial în viața Simonei a fost lupta cu infertilitatea. Această perioadă a fost descrisă de ea ca fiind cea mai dificilă din viața sa. Sprijinul necondiționat al lui Sabin și credința au fost esențiale în depășirea acestei provocări.

Vestea sarcinii a venit ca o explozie de bucurie, transformând complet viața cuplului. Simona își amintește cu emoție momentul nașterii fiicei sale, Ingrid.

„Atunci când am văzut-o pe Ingrid pentru prima oară, am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. Țin minte că mi-a scăzut și tensiunea, atât de puternică era emoția, și parcă nu îmi venea să cred că, în sfârșit, trăiesc acel moment”, a povestit ea emoționată.

Confruntarea cu zvonurile și impactul asupra vieții de familie

Un aspect dureros al vieții publice a fost confruntarea cu zvonurile false, în special cele legate de presupuse divorțuri.

„Au trecut atâția ani de când nu am mai citit răutăți. A, stai puțin… Faptul că m-au ”divorțat” de Sabin de zeci și sute de ori. Uite, acum mi-am adus aminte — au fost prea multe. Da, asta a fost. M-au „divorțat” de nenumărate ori, o adevărată răutate”, a precizat prezentatoarea tv.

Aceste zvonuri au avut un impact semnificativ asupra familiei, în special când Ingrid era mică și nu putea înțelege situația.

În cei peste 20 de ani de carieră în televiziune, Simona a trăit numeroase experiențe intense. De la un cutremur surprins în direct, până la incidente neașteptate în redacție, precum căderea unei bucăți de tavan, prezentatoarea a învățat să fie pregătită pentru orice situație.

„De-a lungul anilor, mi s-au întâmplat foarte multe și în redacție. Eram în jurnal când a avut loc un cutremur – un adevărat șoc. Au fost multe situații, unele amuzante, altele imprevizibile. La un moment dat a căzut și o bucată de tavan. În televiziune trebuie să fii pregătit pentru orice, dar la asta chiar nu mă așteptam”, a mărturisit Simona Pătruleasa pentru ProTV.

