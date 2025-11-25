Creșteri masive ale facturilor la întreținere în această iarnă. Cu cât vor plăti mai mult românii care locuiesc la bloc

Locatarii de la bloc se confruntă cu o creștere semnificativă a facturilor la întreținere. Taxa de cogenerare majorată cu 62% și creșterea TVA-ului pentru energia termică vor afecta bugetele familiilor.
Locuitorii blocurilor din România se confruntă cu facturi mai mari
Locuitorii blocurilor din România se confruntă cu o nouă provocare financiară odată cu venirea iernii. O majorare semnificativă a taxei de cogenerare și creșterea TVA-ului pentru energia termică vor duce la facturi mai mari la întreținere începând cu 1 noiembrie. Aceste schimbări vor afecta milioane de familii care locuiesc la bloc.
Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează că noile măsuri vor pune o presiune suplimentară pe bugetele deja împovărate ale românilor. Taxa de cogenerare, care se aplică pentru producerea simultană a energiei electrice și termice, va crește cu 62%. Acest lucru va influența atât costurile încălzirii, cât și pe cele ale iluminatului din spațiile comune ale blocurilor.
În București, situația este și mai complicată din cauza infrastructurii vechi de termoficare și a tarifelor deja ridicate. În lunile cele mai reci, costurile pentru un apartament cu patru camere ar putea ajunge sau chiar depăși 1.000 de lei. Aceste creșteri sunt determinate atât de noile taxe, cât și de sistemul învechit de distribuție a energiei termice.
Experții AEI consideră că iarna lui 2025 ar putea fi cea mai costisitoare pentru români din ultimii ani. După trei valuri de scumpiri în 2025, cauzate de liberalizarea pieței energetice din 1 iulie, se estimează că prețul energiei termice va crește cu cel puțin 2% în sezonul rece.
În plus, TVA-ul pentru energia termică a crescut de la 5% la 11%. Această modificare nu afectează doar locuințele, ci și instituții precum școli, spitale și centre sociale.
