Scandalul sexual al preotului Visarion Alexa. Mărturisirile incredibile ale victimei: „Mi-a spus că vrea să stea un pic cu mâinile pe fesele mele”

Visarion Alexa, fost preot al Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Militari, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Un caz șocant a ieșit la iveală recent, implicând un preot ortodox condamnat pentru agresiune sexuală asupra unei enoriașe. Incidentul a avut loc chiar în altarul de vară al bisericii, după o spovedanie.

Potrivit Libertatea, care a analizat documentele din dosar, preotul Visarion Alexa a fost găsit vinovat de instanță pentru fapta sa, și condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

Victima, o tânără din București, a relatat că s-a apropiat de biserică într-o perioadă dificilă din viața ei. Inițial, relația cu preotul Alexa părea una normală, bazată pe mesaje amicale ocazionale. Însă lucrurile au luat o turnură neașteptată în aprilie 2022, când femeia a mers la spovedanie.

După ceremonie, în loc să o îmbrățișeze părintește, preotul a început să o atingă în mod nepotrivit.

„Acesta a început să mă strângă mai tare în brațe, să mă sărute pe urechea dreaptă și forțat și-a pus mâna pe sânii mei pe deasupra bluzei, strângându-i. Ulterior și-a introdus mâna pe sub bluză și mi-a atins sânii. Mi-a forțat bata blugilor, reușind să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, a declarat victima.

„Nu am fost penetrată în niciun fel. Doar m-a mângâiat în zona vaginului. În acel moment am reuşit să îi opun rezistență, deși eram în stare de şoc. Îi repetam că nu are voie să mă atingă, dar acesta m-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală. Părintele mi-a comunicat că ar dori să rămână acolo pentru totdeauna și că се să facă dacă îi sunt dragă și nu se poate abține, rezista. Precizez că în tot acest timp eu plângeam”, a declarat femeia în fața organelor de anchetă.

Reacția preotului după incident

În zilele următoare, femeia l-a confruntat pe preot prin mesaje, reproșându-i comportamentul. Surprinzător, preotul Alexa nu a negat acuzațiile. În schimb, a încercat să minimalizeze gravitatea faptelor, spunând: „Ți-a fost rău? Am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta”.

Când femeia a insistat că s-a simțit abuzată, preotul a încercat să o convingă să nu facă plângere: „E fundamentală pacea. Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna (…) Lasă să treacă tot, ca și cum ai schimba niște haine”.

În timpul discuției cu victima sa, preotul Visarion Alexa nu a fpcut nicio referire concretă cu privire la comportamentul său, dar nici nu a negat afirmațiile femeii.

„A existat o discuție, nu neapărat o agresiune”, a mai spus la vremea respectivă și avocata părintelui Visarion, despre acuzația de agresiune sexuală.

Reacția BOR

Biserica Ortodoxă Română a demarat o anchetă internă, însă pare să fi fost mai preocupată de imaginea instituției decât de gravitatea faptelor. Într-un document intern se menționează: „Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române (…) va preciza că părintele a recunoscut abaterea morală (limbaj şi gesturi nepotrivite), iar nu fapta penală de agresiune sexuală”.

În cele din urmă, superiorii BOR au decis ca preotul Visarion Alexa să fie sancționat cu oprirea totală de la săvârşirea celor sfinte, începând cu data de 19 septembrie 2022, până la finalizarea cercetărilor cu privire la fapta penală de care este acuzat.

Inițial, preotul Alexa a fost doar suspendat din activitatea clericală. Chiar și după condamnarea definitivă, BOR nu l-a exclus definitiv, ci doar l-a suspendat până în 2028, conform G4Media.

Visarion Alexa, în vârstă de 47 de ani, era o figură cunoscută în spațiul public. Absolvent al Facultății de Teologie și al SNSPA, el a fost implicat în numeroase proiecte media și a avut apariții frecvente la TV pe teme religioase.

