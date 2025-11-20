Cât costă un pahar de vin fiert și două sarmale la Târgul de Crăciun din Sibiu: „Este scump cam tot”

Târgul de Crăciun din Sibiu s-a deschis pe 14 noiembrie și va rămâne deschis până pe 4 ianuarie anul viitor. Târgul include nu mai puțin de 120 de căsuțe cu produse diverse, însă prețurile sunt destul de piperate. Descoperă în rândurile de mai jos cât costă un pahar de vin fiert, turta dulce sau sarmalele.

Cât costă un pahar de vin fiert și două sarmale la Târgul de Crăciun de la Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu dispune de 120 de căsuțe cu produse variate la prețuri ridicate. Pentru distracție, biletele la roata panoramică, trenuleț sau carusel sunt 20 de lei pentru doar trei minute.

Revenind la produsele alimentare, vinul fiert costă între 15 și 18 lei, cafeaua 14 lei, iar ciocolata caldă 17. O porție de două sarmale (250 grame) este 40 de lei, mai scumpă decât un kilogram de carne de pui, care variază între 18 și 35 de lei, iar gulașul de vită are același preț. Cât despre dulciurile precum turta dulce cu ghimbir, aceasta costă 20 de lei, în timp ce clătitele au prețuri între 25 și 40 de lei. Un alt desert îndrăgit de copii, vata de zahăr, poate fi achiziționat cu 15 lei.

O noutate a târgului de anul acesta din Sibiu este iluminatul arhitectural al Primăriei, care proiectează culori vibrante pe fațadă, adăugând un farmec aparte întregului decor. Aprinderea luminilor din cupola pieței și a bradului de Crăciun a fost primită cu aplauze și ovații, în ziua deschiderii târgului.

Poliția locală și municipală au asigurat ordinea, iar trotuarele au fost eliberate de mașini, cu excepția vehiculelor autorizate în Piața Mică.

Impresiile vizitatorilor

Un sibian întors din SUA a declarat pentru Libertatea: „Mie mi-a plăcut în fiecare an, de aceea am venit să văd deschiderea și anul acesta. Nu se compară cu ceea ce trăiam în SUA de Crăciun. Când eram acolo ne uitam pe internet la ceea ce se întâmplă în Sibiu și abia așteptam să venim aici. Nu e doar pentru copii, e și pentru oameni mari”.

Patru liceeni din Sibiu au remarcat prețurile ridicate, dar au apreciat atmosfera.

„Este scump cam tot ce e pe aici. Dar asta e de așteptat de sărbători și la evenimente de acest gen. Atmosfera însă e foarte frumoasă: luminile, mirosul de vin fiert și aerul acesta de sărbătoare”, au spus adolescenții, pentru sursa citată.

Târgul de Crăciun București 2025, cel mai mare din România, va avea loc în Piața Constituției, între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, promițând o ediție memorabilă.

