Viorica Dăncilă, imagini virale alături de un robot umanoid interactiv. „Am avut plăcerea!” Cum a fost fotografiată

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a devenit subiect de discuție intensă în mediul online după ce a publicat pe Facebook o serie de fotografii din Beijing. Imaginile o surprind interacționând cu un robot dotat cu inteligență artificială, în cadrul unei vizite la centrul tehnologic ZhongGuanCun (Z-Park), cunoscut drept „Silicon Valley-ul Chinei”.

Momentul a stârnit reacții devenind rapid viral pe rețelele sociale.

Vizită la „Silicon Valley-ul Chinei”

Dăncilă s-a aflat la Beijing alături de vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru, pentru a explora oportunități de cooperare în domeniul tehnologic și al inovației. ZhongGuanCun este considerat cel mai important hub de cercetare și dezvoltare din China, locul unde se nasc proiecte de inteligență artificială și soluții digitale de ultimă generație.

În postarea sa, Viorica Dăncilă a subliniat importanța colaborării internaționale și a spiritului antreprenorial: „Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România.”

Citeşte şi: Viorica Dăncilă, dezvăluiri emoționante despre fiul adoptat. „Era un țipăt de disperare, ca și cum striga – Ajutor!” De ce a ales să nu aibă copii biologici

Citeşte şi: Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Își purta părul natural, brunet și ondulat

Citeşte şi: Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Își purta părul natural, brunet și ondulat

Fotografiile în care Dăncilă discută cu robotul interactiv au generat un val de comentarii. O parte dintre internauți au ironizat momentul, în timp ce alții au apreciat deschiderea spre dialogul tehnologic și promovarea relațiilor bilaterale România–China. Vezi în GALERIA FOTO imaginile cu Viorica Dăncilă și robotul umanoid interactiv.

Viorica Dăncilă, noua șefă a ONG-ului Casa Româno-Chineză

După retragerea din viața politică, Dăncilă conduce Casa Româno–Chineză, o organizație privată fondată în 1994, care promovează cooperarea economică, culturală și educațională dintre cele două țări. Structura este afiliată Asociației Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine, considerată de experți un instrument de „soft diplomacy” al Beijingului.

NIRO Investment Group, compania condusă de omul de afaceri Nicolae (Niro) Dumitru – proprietarul complexului comercial Dragonul Roșu, unul dintre cele mai mari huburi de afaceri chineze din Europa Centrală și de Est – a făcut anunțul oficial legat de numirea Vioricăi Dăncilă în funcția de președinte și director general.

Această decizie capătă o semnificație aparte, având în vedere experiența fostului premier și rețeaua sa extinsă de contacte politice și administrative, atât la nivel național, cât și internațional. Recenta sa desemnare în Comisia China–Europa îi consolidează profilul și îi oferă instrumente suplimentare pentru a sprijini interesele comerciale ale membrilor asociației, dar mai ales ale NIRO Investment Group.

Deși nu reprezintă diplomație oficială, o astfel de structură poate funcționa ca un mecanism de „soft diplomacy”: creează punți de legătură, facilitează organizarea de evenimente de networking și poate exercita influență prin lobby în favoarea unor proiecte sau investiții strategice.

„Am spus ‘da’ fără ezitare. Cred cu tărie că relațiile cu China pot aduce dezvoltare României. Așa cum se întâmplă în alte state membre ale UE, vizele ar trebui eliberate într-un termen scurt. Nu este nici corect, nici benefic pentru România ca procesul să dureze atât de mult” – a declarat Dăncilă despre noua funcție.

Foto – Facebook / arhivă

Urmărește-ne pe Google News