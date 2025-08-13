Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Își purta părul natural, brunet și ondulat

Viorica Dăncilă, prima femeie premier din istoria României, arăta foarte diferit înainte să intre în politică. Avea părul brunet și ondulat, contrastul dintre părul blond și coafurile elaborate din prezent fiind evident.

Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică

Trecutul Vioricăi Dăncilă este învăluit în mister, generând interes pe tot parcursul carierei sale politice. În 2020, în spațiul public au apărut două fotografii rare din tinerețea fostului premier, una din liceu și una de la 29 de ani.

În prima imagine, cea din liceu, Viorica Dăncilă are breton și poartă o cămașă de culoare deschisă, cu mânecă scurtă. În fotografie, politiciana este acompaniată de un partener de dans a cărei identitate este ascunsă.

A doua imagine din trecutul Vioricăi Dăncilă este cea mai specială, întrucât în ea apar soțul ei și fiul lor adoptiv, Victor Florin Dăncilă. Fotografia transmite emoția unui nou capitol din viața Vioricăi și a soțului ei, Cristinel Dăncilă, manager la OMV Petrom și fost consilier PSD în Consiliul Județean Teleorman.

„Ni s-a schimbat viața. Am avut un țel. Când era greu, trebuia să depășim, pentru că era Victor. El a devenit răsfățatul familiei. Victor e născut pe 1 ianuarie 1990 și erau condițiile puțin mai grele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere atunci”, spunea Dăncilă în trecut, potrivit A1.ro.

Citește și: Viorica Dăncilă, în centrul atenției la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce gafă a făcut fostul premier: „Nu putem vorbi la nimeni”

Cu se s-a ocupat Viorica Dăncilă înainte să intre în politică

Viorica Dăncilă are 61 de ani și și-a început cariera politică în 1996. A făcut parte din partidul PSD între 1996 și 2022. În 2022 s-a înscris în Partidul Națiune Oameni Împreună (NOI), iar în 2024 s-a alăturat echipei Partidului Național Conservator Român (PNCR), condus de Cristian Terheș. A fost președinte PSD din mai până în noiembrie 2019 și premier al României între ianuarie 2018 și noiembrie 2019.

Între anii 1997 și 1998, Dăncilă a fost profesoară la Liceul Industrial din Videle, iar din 1997 până în 2009 a fost inginer la Petrom SA, sucursala Videle, serviciul Monitorizare Producție Țiței și Gaze.

Foto: Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News