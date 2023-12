Andreea Marinescu, despre viața cu un polițist… artist. „După 12 ani de poveste, nu am închis jocul. Asta ne place!” / Exclusiv

Apare la pupitrul Știrilor Pro TV de mai bine de un deceniu pentru a ne aduce cele mai noi și importante informații din lumea în care trăim. Iar când camerele de luat vederi se închid, centrul universului ei devine familia superbă pe care o are.

Andreea Marinescu face parte din echipa de elită a prezentatorilor de știri de la Pro TV, fiind una dintre figurile emblematice ale trustului și încântă publicul cu fiecare apariție televizată.

„Pentru mine echipa este extrem de importantă!”

Noi am stat de vorbă cu Andreea și am avut prilejul să descoperim o mulțime de detalii interesante din viața sa. De la micile trucuri la care apelează pentru a fi mereu exemplară la locul de muncă, până la rolul de mamă și soție sau rutina de îngrijire zilnică, Andreea Marinescu ni s-a destăinuit fără perdea, cu zâmbetul pe buze.

Andreea, te vedem de la ora 6 pe micul ecran, cum te pregătești pentru prezentarea știrilor și cum reușești să rămâi calmă și obiectivă în fața unor subiecte sensibile sau tensionate?

În fiecare dimineață mă străduiesc să fiu încărcată cu cât mai multă energie pozitivă, să încep ziua bine, să mă relaxez la o gură de cafea cu echipa, să fim binedispuși atunci când încep știrile. Nu toate zilele, însă, sunt la fel și există și momente în care viața ne mai oferă și surprize, așa că atunci contează mult cei din jurul meu, care sunt ca un acumulator permanent pentru mine.

„Televiziunea încă are un viitor în România”

De aceea spun că pentru mine echipa este extrem de importantă și sunt recunoscătoare că lucrez cu oameni în care am încredere și pe care mă pot baza. Obiectivă, am încercat și am și reușit, cred, să fiu încă de la început… calmă însă mi-a reușit să fiu după mulți ani de experiență, eu fiind o fire impulsivă și vulcanică uneori. Calmul și stăpânirea de sine au apărut însă după ce am născut și am început să prezint știrile… încă mai am de învățat la acest capitol.

În era digitală și a rețelelor sociale, televiziunea se confruntă cu noi provocări. Cum crezi că se va schimba și adapta televiziunea în viitor?

Cred că televiziunea încă are un viitor în România și, cumva, cum nici televizorul nu a fost înlocuit de computer, ci s-a adaptat și updatat, așa va face și televiziunea. Totul e într-o permanentă dezvoltare și mă bucur că pot asista la acest proces. Deja am povești pentru băiețelul cel mic despre dispozitivele folosite la început în televiziune și mi se pare extraordinar că pot profita și eu, ca jurnalist, de acest upgrade din punct de vedere tehnic pe care îl face permanent domeniul în care lucrez.

„Am fost amenințați, împinși, și șicanați în trafic”

Pe parcursul carierei te-ai lovit și de întâmplări mai delicate/neplăcute? Dă-ne un exemplu…

Ultima întâmplare a fost de curând, în urmă cu două săptămâni, la o transmisiune în direct de la niște percheziții făcute într-o localitate de lângă București! Am fost amenințați, împinși, și șicanați în trafic cu mașinile, de apropiații unui individ vizat de percheziții!

Mai apoi, chiar în fața sediului DIICOT, să fim din nou amenințați și chiar agresați de aceiași indivizi… atunci am chemat poliția, pentru siguranța noastră. A fost delicat pentru că lucrurile puteau escalada extrem de rapid și cei care erau supărați că filmam nu au părut că înțeleg nicio clipă că ne făceam doar meseria.

Ce recomandări ai pentru tinerii care își doresc o carieră în televiziune?

Am avut ocazia în ultima vreme să ies pe teren împreună cu echipe tinere, și reporteri, și operatori. Cred că sunt foarte inteligenți și creativi, dar mai cred că poate la început meseria de jurnalist li se pare ușoară, ceea ce nu e deloc. Să întrebe tot ce nu înțeleg, să fie curioși, să își dorească să vorbească mult cu oamenii, să nu mintă și întotdeauna să aibă trei surse. Dacă au ocazia, să fure meserie de peste tot… în fiecare zi avem ceva de învățat.

„La capitolul relaxare stau cam prost”

Cum reușești să te deconectezi și să te relaxezi în afara jobului? Povestește-ne, te rog, cum arată o zi din viața ta după ce pleci de la redacție/studio?

La capitolul relaxare stau cam prost, însă odată ajunsă acasă, jobul e dincolo de ușă, cel puțin până sună telefonul 😁. Călătorim, mă joc cu copiii, iubesc să merg să-l văd pe Vladimir jucând baschet, fie că e competiție, fie că e doar un antrenament… e cea mai frumoasă emoție atunci când îl văd în teren și evident (dacă nu se vede), sunt foarte mândră de evoluția lui. Mai nou, după ce plec din studio, merg un pic să mă ocup de mine, ceva masaj, un pic de sală, poate o întâlnire cu fetele… apoi reintru după ora 15 în program full-time de mamă de băieți și soție de artist/ofițer de poliție. E complicat, dar în cele mai multe zile îmi iese bine 😂.

Cum a fost concediul vara aceasta, unde l-ai petrecut?

Vara aceasta a fost una atipică și la fel va fi și cea care urmează. Am fost puțin la mare cu copiii și am profitat de timpul în patru la maxim, puțin la munte, un pic de Untold și câteva campionate de baschet care ne-au ținut cu sufletul la gură.

„Cele mai romantice surprize sunt gesturile mărunte care se regăsesc în viața de zi cu zi”

Ai avut parte de vreo peripeție în vacanță?

Din fericire, anul ăsta a fost fără peripeții, ceea ce nu ne-a deranjat deloc.

În ianuarie, tu și Adrian ați împlinit cinci ani de căsnicie. Ce simți că s-a schimbat în relația voastră în acești ani?

Noi, cumva, suntem genul acela de cuplu care funcționează foarte bine în situații în care cei mai mulți pot ceda. Atunci suntem extrem de lipiți și cred că e un punct forte. Ne cunoaștem destul de bine și cred că după mulți ani de relație și iată și de căsătorie câțiva, ne știm bine de tot limitele și punctele slabe. În același timp, descoperim în continuare destul de des că e minunat să fim împreună și ne bucurăm să spunem că încă există îndrăgosteală și nu doar iubire.

Cum e viața împreună cu un polițist… artist?

În zilele bune sau în alea mai puțin bune? Glumesc. Nu prea avem timp să ne plictisim, dar cred că nu are legătură cu meseriile noastre, ci doar cu firile noastre. Un Capricorn cu un Taur sub același acoperiș poate părea o combinație perfectă și este… însă nu întotdeauna liniștită, provocările își fac simțită apariția, dar asta ne place.

Este ceva ce ai schimba la el? Crezi că el și-ar dori vreo schimbare în ceva în ceea ce te privește?

Adi e un tip foarte mișto și un tată atent, îmi place de el că îmi place de el, nu m-am gândit că vreau să-l schimb în vreun fel când ne-am îndrăgostit, așa că nu mă gândesc nici acum. Oamenii nu cred că se schimbă, pot evolua, se pot adapta, dar în esență nu se schimbă, așa că în continuare îmi place așa cum este el. Acum, după 12 ani de poveste, cele mai romantice surprize sunt gesturile mărunte care se regăsesc în viața de zi cu zi, și îmi place mult că încă avem chestia asta, că nu ne-am plafonat și nu am închis „jocul”.

„Sunt o mamă clasică de băieți”

Ce fel de mamă ești, genul permisiv sau strict? Te ghidezi după tehnicile parentingului modern sau te lași purtată de instinct, pentru a avea o relație echilibrată și deschisă cu cei mici?

Sunt o mamă permisivă și afectuoasă, emotivă atunci când băieții sunt într-o situație… pe scurt, o mamă clasică de băieți. Îmi doresc mult să nu le fie teamă să comunice orice cu mine, să aibă curajul să îmi spună și lucrurile mai puțin ok pe care le fac, să discutăm, să dezbatem. Sunt atentă și la noile tendințe și la educația clasică. Mă interesează mult să simtă că îi iubesc și că îi sprijin indiferent de ce ne va oferi viața.

Ce reguli le impui copiilor și cum îi recompensezi?

Am câteva reguli legate de alimentație și igienă cu care îi „asasinez” zilnic, și la capitolul comportament în public și nu numai. Cât despre recompense, există, dar nu orice lucru făcut bine e recompensat.

„Sunt o femeie foarte, foarte normală”

Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la copiii tăi?

Cea mai importantă lecție învățată de la copii e legată de iubirea necondiționată și despre puterea de a transforma cea mai urâtă zi în cea mai frumoasă oferind această iubire sinceră.

Vă mai doriți copii?

Scurt și clar: nu.

Cum este Andreea Marinescu atunci când nu se află sub lumina reflectoarelor? Este ceva ce nu se știe despre tine, dar ai vrea să se afle?

Sunt o femeie foarte, foarte normală, cu activități firești pentru o mamă și o soție, cu un program pe care încă nu reușesc să-l fac întocmai cum mi-aș dori, dar mă străduiesc. Întotdeauna, dar întotdeauna, la mine în viață și în cariera mea există treaba asta cu „e loc de mai bine”.

Povestește-ne puțin despre rutina ta de îngrijire. În ce constă?

Dimineața și seara, am grijă de corpul meu folosind două tipuri de creme, din care una are SPF, plus seruri cu vitamina C sau acid hialuronic. Și destul de des acasă, pentru față, folosesc un aparat pentru tratament facial cu funcții multiple.

Ce părere ai despre intervențiile estetice? Ai apela la ele pentru ajustări mai mici sau mai mari?

În momentul în care o să consider că este necesar, mă voi sfătui cu un specialist. Sunt adepta felului natural în care arată o femeie. Experiențele prin care a trecut, care i-au lăsat un rid două pe față, nu implică din prima o intervenție, din punctul meu de vedere. Dar sunt momente în care poate decidem că putem să ajutăm un pic, dat fiind noua tehnologie, și atunci de ce nu?

„Sincer, nu regret nimic din ce am făcut!”

Povestește-ne ceva, o întâmplare simpatică din viața ta care să înceapă cu „Prima oară când…”

Prima oară când m-am întâlnit cu actualul meu soț, l-am dat pe spate, la propriu. A alunecat pe o bucată de gheață chiar când m-a văzut. 🙂

Sunt momente în care poate ajungem să regretăm unele alegeri făcute – lucruri mai mărunte sau mai importante. În cazul tău, care este cel mai mare regret?

Sincer, nu regret nimic din ce am făcut, sunt pur și simplu lucruri sau momente pe care așa am considerat să le gestionez, să le fac. Din toate am învățat sau au rămas cu câte ceva care acum mă definește ca om.

Care a fost cel mai dureros moment din viața ta și cum l-ai depășit?

Cel mai dureros a fost atunci când a murit bunicul meu din partea mamei. Era un om foarte important în viața mea. Întotdeauna, familia, în cazul meu, este răspunsul pentru depășirea situațiilor delicate.

Cum arată viitorul? Ce planuri, proiecte, surprize se întrevăd?

Viitorul, nu prea sunt genul care să îmi fac planuri, să stabilesc din timp, să plănuiesc… Lucrez acum la un proiect, vedem ce o să iasă.

