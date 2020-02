Andreea Marinescu, dezvăluiri din căsnicia sa: „Cred că povestea noastră e ca un vin bun”

Andreea Marinescu și soțul său, Adi Tiulescu, s-au cunoscut în urmă cu 20 de ani, la locul unei crime, el fiind polițist criminalist, iar ea jurnalist. Nu a fost să fie nimic între cei doi atunci, însă 9 ani mai târziu aveau să se întâlnească din nou, de data aceasta într-un context mai plăcut, la o petrecere. Din acel moment a început și povestea lor de dragoste, o poveste pe ritmuri de chitară, pentru că Adi cântă într-o trupă rock în timpul liber, și presărată cu trei cereri în căsătorie și un băiețel, pe nume Marc Armin, în vârstă de 3 ani.

Andreea Marinescu mai are un băieţel, pe Vladimir, în vârstă de 8 ani, din căsnicia anterioară cu un fost coleg din Pro TV, Paul Roşca. Jurnalista trăiește în prezent cea mai frumoasă perioadă a vieții sale: „Timpul meu există. Şi doar pentru mine, efectiv, dar şi prin momentele pe care le acord lor: gătesc cu plăcere, nu e o corvoadă, am grijă de casă şi de ei, cu drag. Îmi fac timp pentru toate şi când nu apuc să am doar timp pentru mine, îi spun lui Adi şi iau o pauză exact cât am nevoie şi pentru ce am nevoie. Îl iubesc foarte mult pe Adi şi cred că povestea noastră e ca un vin bun, cu cât trece timpul, cu atât devine mai interesantă, mai bună de savurat. Îmi spunea zilele trecute că mă iubeşte „de nu înţeleg”. El e sufletul meu pereche şi omul meu lângă care vreau să le trăiesc pe toate indiferent cât de bune sau rele vor fi momentele ce vor urma.” – a declarat Andreea Marinescu într-un interviu pentru Ok!Magazine.

