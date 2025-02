Cum a aflat Alina Sorescu că Alexandru Ciucu mai fusese căsătorit înainte să o cunoască: „Atunci au aflat și părinții mei”

Alina Sorescu a dezvăluit că a aflat din presă că Alexandru Ciucu, pe atunci iubitul ei de câteva luni, era un bărbat divorțat.

Cum a aflat Alina Sorescu că Alexandru Ciucu mai fusese căsătorit înainte să o cunoască

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Alina Sorescu (38 de ani) a făcut mai multe dezvăluiri răscolitoare despre fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu (49 de ani). Printre altele, cântăreața a povestit cum a aflat că fostul ei soț mai fusese căsătorit înainte ca ei să se cunoască.

„Am aflat mai târziu, nu mi-a spus de la început. Am aflat după ce deja aveam o relație, după ce am apărut prima dată împreună. Îmi amintesc și acum, am mers la balul Academiei Cațavencu, și în presă titlul a fost acesta: «Alina Sorescu, văzută pentru prima dată la brațul unui bărbat divorțat». Atunci au aflat și părinții mei, din acel articol. Eram împreună de câteva luni”, a povestit Alina, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Alina Sorescu susține că Alexandru Ciucu a umilit-o, manipulat-o și amenințat-o pe toată durata relației lor

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost împreună timp de aproximativ 14 ani, dintre care 12 căsătoriți. Cântăreața a depus actele de divorț la începutul anului 2022, iar divorțul s-a pronunțat la finalul anului 2024, începutul anului 2025. Odată încheiat procesul, prezentatoarea de televiziune a dezvăluit prin ce a trecut în timpul căsniciei cu designerul.

Alina Sorescu susține că Alexandru Ciucu a umilit-o, manipulat-o și amenințat-o pe toată durata relației lor. Cântăreața a rămas alături de creatorul de modă sperând că se va schimba, mai ales că și socrii o încurajau în această privință. Tot la sfatul socrilor, Alina a decis să întemeieze o familie alături de Alexandru. Așa au apărut cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa.

Tot în podcastul „La Măruță”, cântăreața a povestit că s-a întreținut singură în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu. Mai mult decât atât, artista susține că ea și fostul soț aveau frigidere separate.

