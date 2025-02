Ce relație au Alina Sorescu și părinții lui Alexandru Ciucu, după divorț: „M-au susținut foarte mult”

Alina Sorescu a oferit detalii rare despre relația dintre ea și părinții lui Alexandru Ciucu, foștii săi socri. Divorțul dintre cântăreața și creatorul de modă s-a încheiat la finalul anului 2024, după aproape trei ani de la depunerea actelor de către solistă.

În ce relații au rămas Alina Sorescu și părinții lui Alexandru Ciucu, după divorț

Alina Sorescu (38 de ani) a făcut dezvăluiri rare despre relația pe care o are cu părinții lui Alexandru Ciucu (49 de ani), după divorțul de designer. Cântăreața susține că fostul soț nu le permite ei și părinților lui să mențină legătură.

„Din păcate, nu mai țin legătura cu ei acum, pentru că Alexandru nu ne permite acest lucru. Ei m-au susținut foarte mult în încercarea mea de a face ca lucrurile să meargă. Am făcut chiar de dinainte să se nască fetița cea mare, Carolina”, a spus Alina Sorescu, potrivit Romaniatv.net.

Citește și: Alina Sorescu, dezvăluiri despre anii de terapie la psiholog cu Alexandru Ciucu și cu părinții acestuia: „O permanentă umilință, șantaj, amenințări, jigniri”

„Părinții mei au fost alături întotdeauna.”

Alina Sorescu a spus și câteva cuvinte despre părinții ei, care au sprijinit-o pe tot parcursul procesului de divorț.

„Când ești persoană publică, lumea te vede în toate momentele din viața ta. Părinții mei au fost alături întotdeauna. A durat puțin până am realizat ce mi se întâmplă. Pentru că atunci când trăiești într-o permanentă umilință, șantaj, amenințări, jigniri, ajungi să crezi că nu ești în stare să faci lucruri”, a mai spus cântăreața, potrivit sursei citate.

Citește și: Alina Sorescu a dezvăluit ce pensie alimentară le va plăti Alex Ciucu fiicelor lor: „Instanța a stabilit o pensie fixă”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu încă nu au ajuns la un acord privind custodia celor doi copii

Cu toate că divorțul s-a încheiat, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu încă nu au definitivat custodia fiicelor lor de 11 și 8 ani.

„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal ar trebui să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, și în viața noastră reală, ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, la tot ce se putea face, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă”, a explicat artista.

Citește și: Câți bani face Alexandru Ciucu, cu adevărat. Alina Sorescu: „Şi-a declarat venituri lunare de 807 lei, deși are firmă și angajați”

Alina Sorescu susține că a fost „umilită și șantajată” de Alexandru Ciucu

După încheierea procesului de divorț, Alina Sorescu a spus că Alexandru Ciucu a umilit-o, șantajat-o emoțional și a arătat dispreț față de cariera ei. Artista a vorbit deschis despre separarea de tatăl fiicelor ei și despre tot ce a îndurat în cei 12 ani de mariaj.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News