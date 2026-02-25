Pedro Pascal a fost fotografiat în ipostaze tandre cu Rafael Olarra, care a format în trecut un cuplu cu actorul Luke Evans.

Pedro Pascal și Rafael Olarra, surprinși în ipostaze tandre

Actorul Pedro Pascal și Rafael Olarra, director creativ, au fost surprinși mergând braț la braț pe străzile din New York. De remarcat este faptul că această apariție a lui Pascal și Olarra a avut loc în weekendul de Ziua Îndrăgostiților.

Pascal, în vârstă de 50 de ani, este de mulți ani un susținător înfocat al comunității LGBTQ+. Sora actorului, Lux Pascal, este trans, și fosta lui colegă din serialul „The Last of Us”, Bella Ramsey, a anunțat că se identifică drept non-binară. Până acum, Pedro a păstrat întotdeauna un profil discret și nu a abordat niciodată public sexualitatea sa.

Rafael Olarra este director creativ. „Mă ocup de campanii de modă, editoriale, publicitate, expoziții, televiziune, teatru și evenimente”, se arată pe pagina „Despre” de pe site-ul lui oficial.

Reacțiile din mediul online

În ciuda speculațiilor privind o relație romantică între Pascal și Olarra, actorul nu și-a confirmat niciodată sexualitate. După apariția imaginilor pe rețelele sociale, fanii au avut reacții diverse în mediul online. „Are și iubite, sexualitatea e fluidă și există persoane bisexuale”, a comentat cineva pe Instagram.

„Pedro, băiatul sensibil care se înțelege bine cu toate femeile. Trebuie să fi fost o surpriză”, a fost un alt comentariu.

„Știam că trebuie să fie gay pentru că nu m-am mai îndrăgostit atât de tare de o celebritate de la ultima celebritate gay de care am fost îndrăgostită”, a glumit altcineva.

„Mă simt cum trebuie să se fi simțit mama când a aflat că Ricky Martin era gay”, a scris altcineva.

