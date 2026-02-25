Actorul Pedro Pascal și Rafael Olarra, director creativ, au fost surprinși mergând braț la braț pe străzile din New York. De remarcat este faptul că această apariție a lui Pascal și Olarra a avut loc în weekendul de Ziua Îndrăgostiților.
Pascal, în vârstă de 50 de ani, este de mulți ani un susținător înfocat al comunității LGBTQ+. Sora actorului, Lux Pascal, este trans, și fosta lui colegă din serialul „The Last of Us”, Bella Ramsey, a anunțat că se identifică drept non-binară. Până acum, Pedro a păstrat întotdeauna un profil discret și nu a abordat niciodată public sexualitatea sa.
Rafael Olarra este director creativ. „Mă ocup de campanii de modă, editoriale, publicitate, expoziții, televiziune, teatru și evenimente”, se arată pe pagina „Despre” de pe site-ul lui oficial.
În ciuda speculațiilor privind o relație romantică între Pascal și Olarra, actorul nu și-a confirmat niciodată sexualitate. După apariția imaginilor pe rețelele sociale, fanii au avut reacții diverse în mediul online. „Are și iubite, sexualitatea e fluidă și există persoane bisexuale”, a comentat cineva pe Instagram.