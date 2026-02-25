Fiica lui Martin Short a murit la 42 de ani. Katherine Short s-ar fi sinucis

Katherine Short, fiica actorului Martin Short, a murit pe 23 februarie la vârsta de 42 de ani. Familia a confirmat decesul și a cerut dreptul la intimitate în această perioadă dificilă.

Fiica lui Martin Short a murit

Tragedie în familia lui Martin Short: fiica sa, Katherine Hartley Short, a murit la vârsta de 42 de ani.

„Cu durere profundă confirmăm pierderea lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere și cere respectarea intimității în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a scris actorul pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile din Los Angeles au răspuns pe 23 februarie la un apel din zona Hollywood Hills, la ora 18.41, unde o femeie a fost găsită fără viață. Potrivit medicului legist din Los Angeles, citat de People, Katherine s-a sinucis.

Conform TMZ, care citează surse din poliție, tânăra s-ar fi împușcat.

Cine a fost Katherine Short

Adoptată de Martin și Nancy Dolman, soția sa care a murit în 2010 din cauza unui cancer ovarian, Katherine a crescut într-o familie iubitoare alături de frații săi, Oliver Patrick (39 de ani) și Henry Hayter (36 de ani).

Katherine a urmat o carieră în domeniul social, fiind licențiată în psihologie și studii de gen și sexualitate la Universitatea din New York în 2006, urmată de un master în asistență socială la Universitatea din California de Sud în 2010.

Profesia sa de asistent social clinic autorizat o aducea aproape de comunitate prin sesiuni de terapie de grup și sprijin familial.

De-a lungul vieții, Katherine a preferat discreția, dar ocazional a fost fotografiată la evenimente alături de tatăl său, Martin Short, precum petrecerea de după premiera „The Producers” în 2003 sau Vanity Fair Oscar Party în februarie 2011.

Sursă foto: Facebook

