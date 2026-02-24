Afacerea lui Dani Oțil, prejudiciată de o glumă făcută de Bobonete: „Și azi sufăr, după 8 ani”. Ce prețuri are la restaurant, de fapt

Dani Oțil s-a plâns că o simplă glumă făcută de Mihai Bobonete într-un podcast i-a prejudiciat afacerea. Comediantul a glumit pe seama faptului că prețurile la restaurantul lui Oțil sunt piperate, iar de atunci, afacerea a avut de suferit. Mai mult, restaurantul a început să fie evitat și ocolit de oameni, inclusiv de prieteni și apropiați ai lui Oțil.
Invitat la podcastul lui Teo Trandafir, Dani Oțil a povestit cum în urmă cu 8 ani, Mihai Bobonete a făcut o glumă, iar de atunci, restaurantul său a căpătat o reputație de locație cu prețuri astronomice.
Este pe net meniul, suntem un restaurant din zona de nord a Capitalei, suntem sub prețurile din nord… dar nu am mai putut să spălăm cu nimic. Astăzi, prieteni de ai mei, din țară, cu o situație bună îmi spun: bă, nu venim, că e scump. Pentru o glumă a lui Bobonete…, apropos de puterea unui podcast”, a spus Dani Oțil.
Ce prețuri sunt la restaurantul lui Dani Oțil
Dani Oțil le-a transmis oamenilor că prețurile la preparate sunt publice și oamenii pot să le vadă. El a mai explicat că nu are prețuri ridicate, având în vedere că este vorba despre o locație din nordul Capitalei.
De exemplu, o supă de cocoș costă 38 de lei, o porție de paste sau risotto costă între 70 și 100 de lei, o pizza costă în jur de 60-70 de lei în funcție de toppinguri, iar preparatele la grătar pornesc de la 22 de lei pe 100 de grame și pot ajunge și până la 89 de lei per suta de grame.
