Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui: „O luăm de la capăt. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu”

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui. Artistul a fost sunat de colegii săi chiar în direct la emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a primi urări de „La mulți ani” și a mărturisit că mai vrea să se bucure de libertate. Se pare că celebrul cântăreț nu se grăbește să își schimbe stilul de viață, considerând că adevărata etapă de maturitate începe abia după vârsta de 40 de ani.

Florin Ristei a vorbit deschis, în direct la emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, despre planurile sale de viitor. Întrebat de Dani Oțil dacă se gândește să se așeze la casa lui, artistul a explicat că mai are timp și că nu se grăbește să facă schimbări majore în viața personală.

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui

Florin Ristei a fost întrebat direct de Dani Oțil dacă se gândește să se așeze la casa lui. Fără a sta prea mult pe gânduri, artistul a răspuns că nu se grăbește să facă acest pas, deoarece își dorește să mai copilărească.

Se pare că celebrul cântăreț preferă să își trăiască viața în ritmul său, fără presiunea de a bifa etape doar pentru că așa se face și ăsta este cursul vieții.

Dani Oțil: Florin face o frumoasă vârstă. 38, tată! Se zice că la 40 de ani începe viața. Tu tot aștepți să înceapă. Hai să încep cu întrebările… Florin Ristei vine dintr-o familie de intelectuali, a avut șansa să trăiască lângă un frate mult mai mare. Fratele lui a încercat, e om serios, dar se pare că sămânța sădită nu a fost suficient udată! Când să ne așteptăm să te pui la casa ta?

Florin Ristei: Dani, vreau să mai copilăresc puțin. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu! Până la 40 merg cu tot ce am învățat până acum, iar după o luăm de la capăt. Mulți mi-au spus că la 40 de ani începe o altă viață.

Citește și: Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul

Citește și: Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii

Cum își va petrece artistul ziua de naștere

Mai mult decât atât, Florin Ristei a explicat și cum își va petrece ziua de naștere. Artistul se află în Constanța și va concerta la mare în această seară.

„Dragilor, privesc un răsărit frumos în Constanța. Am cântare diseară aici”, a spus Florin Ristei în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Citește și: Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze

Citește și: Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram

Florin Ristei se iubește cu Yasmin Awad, o make-up artistă cunoscută în București

Florin Ristei se iubește cu Yasmin Awad, o make-up artistă cunoscută în București. Relația lor a fost făcută publică în vara acestui an, când au apărut la evenimente și au postat clipuri împreună pe rețelele de socializare.

În urmă cu ceva timp, artistul a filmat-o pe iubita lui în mașină, iar în clip aceasta a vorbit în limba germană.

Yasmin Awad are 32 de ani și lucrează ca make-up artist, fiind cunoscută în București și în mediul online. Ea este activă pe TikTok și Instagram, acolo unde are mulți urmăritori. Iubita cântărețului a colaborat cu Alina Ceușan, Andia și Jo.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News