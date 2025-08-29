  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui: „O luăm de la capăt. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu”

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui: „O luăm de la capăt. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu”

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui: „O luăm de la capăt. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu”
.  Actualizat 29.08.2025, 17:45

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui. Artistul a fost sunat de colegii săi chiar în direct la emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a primi urări de „La mulți ani” și a mărturisit că mai vrea să se bucure de libertate. Se pare că celebrul cântăreț nu se grăbește să își schimbe stilul de viață, considerând că adevărata etapă de maturitate începe abia după vârsta de 40 de ani.

Florin Ristei a vorbit deschis, în direct la emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, despre planurile sale de viitor. Întrebat de Dani Oțil dacă se gândește să se așeze la casa lui, artistul a explicat că mai are timp și că nu se grăbește să facă schimbări majore în viața personală.

Cum a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă se va așeza la casa lui

Florin Ristei a fost întrebat direct de Dani Oțil dacă se gândește să se așeze la casa lui. Fără a sta prea mult pe gânduri, artistul a răspuns că nu se grăbește să facă acest pas, deoarece își dorește să mai copilărească.

Se pare că celebrul cântăreț preferă să își trăiască viața în ritmul său, fără presiunea de a bifa etape doar pentru că așa se face și ăsta este cursul vieții.

E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Recomandarea zilei

Dani Oțil: Florin face o frumoasă vârstă. 38, tată! Se zice că la 40 de ani începe viața. Tu tot aștepți să înceapă. Hai să încep cu întrebările… Florin Ristei vine dintr-o familie de intelectuali, a avut șansa să trăiască lângă un frate mult mai mare. Fratele lui a încercat, e om serios, dar se pare că sămânța sădită nu a fost suficient udată! Când să ne așteptăm să te pui la casa ta?

Florin Ristei: Dani, vreau să mai copilăresc puțin. Vremurile se schimbă, sunt prea rapide pentru ritmul meu! Până la 40 merg cu tot ce am învățat până acum, iar după o luăm de la capăt. Mulți mi-au spus că la 40 de ani începe o altă viață.

„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Recomandarea zilei
otil daniIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Citește și: Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul

Citește și: Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii

Cum își va petrece artistul ziua de naștere

Mai mult decât atât, Florin Ristei a explicat și cum își va petrece ziua de naștere. Artistul se află în Constanța și va concerta la mare în această seară.

„Dragilor, privesc un răsărit frumos în Constanța. Am cântare diseară aici”, a spus Florin Ristei în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Citește și: Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze

Citește și: Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram

Florin Ristei se iubește cu Yasmin Awad, o make-up artistă cunoscută în București

Florin Ristei se iubește cu Yasmin Awad, o make-up artistă cunoscută în București. Relația lor a fost făcută publică în vara acestui an, când au apărut la evenimente și au postat clipuri împreună pe rețelele de socializare.

În urmă cu ceva timp, artistul a filmat-o pe iubita lui în mașină, iar în clip aceasta a vorbit în limba germană.

Yasmin Awad are 32 de ani și lucrează ca make-up artist, fiind cunoscută în București și în mediul online. Ea este activă pe TikTok și Instagram, acolo unde are mulți urmăritori. Iubita cântărețului a colaborat cu Alina Ceușan, Andia și Jo.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Cele mai vândute colecții!
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Fanatik
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
GSP.ro
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
Click.ro
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Imagine BOMBĂ cu Monica Gabor. Ireal cum poate să arate după ce a născut
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ioana Ginghină, moment dureros în căsnicie. Și-a prins soțul vorbind cu alta
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Organizatorii Festivalului Mamaia au răspuns după ce Sofia Vicoveanca și Cătălin Crișan au declarat că nu au primit invitație: „L-am invitat personal și a spus că nu este interesat”
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Teo Costache, surpriză pentru o vedetă din România. Ce gest a făcut ispita de la Insula Iubirii
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Elle
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: „Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe”
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
Amal și George Clooney au făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. Avocata a purtat o rochie spectaculoasă și îndrăzneață pe covorul roșu. FOTO
DailyBusiness.ro
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Deputatul AUR Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mail de amenințare. „Când te reclami la poliție?”
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
Cum arată topul destinațiilor de vacanță ale românilor. Țara „surpriză” care se clasează pe locul 3
A1.ro
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Bianca și Marian Grozavu de la Insula Iubirii s-au dat de gol. Cei doi încă formează un cuplu
Observator News
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
Libertatea pentru Femei
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
Cine este Andrei Jianu, polițistul erou care l-a apărat pe livratorul asiatic, umilit de un român: Cum a fost pedepsit atacatorul VIDEO
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Se angajează medici la Spitalul Municipal Hunedoara. Investiții de peste 800 de milioane de lei în spitalele din județ
Se angajează medici la Spitalul Municipal Hunedoara. Investiții de peste 800 de milioane de lei în spitalele din județ
Miniparcul “Toamnei” din Bucureşti va avea un alt nume
Miniparcul “Toamnei” din Bucureşti va avea un alt nume
Se introduce legea mirosurilor în România! Cine riscă amenzi?
Se introduce legea mirosurilor în România! Cine riscă amenzi?
Lumea muzicală, în doliu! Cântăreţ de doar 28 de ani, decedat din cauza medicamentelor
Lumea muzicală, în doliu! Cântăreţ de doar 28 de ani, decedat din cauza medicamentelor
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Secretul siluetei Ginei Pistol: dieta cu lapte. Cum a dat jos 8 kilograme înainte de „MasterChef”. „Normal mănânc doar în vacanță”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton