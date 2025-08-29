Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze

Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu. Cei doi foști parteneri de viață s-au separat în mare discreție, iar până la acest moment au evitat să vorbească despre despărțire. Totuși, ultimele detalii observate de fani arată clar că ei nu mai formează un cuplu, dar au păstrat respectul de dragul băieților pe care îiau împreună. Iată unde și cum s-au afișat cei doi înainte să divorțeze!

Andi Moisescu și Olivia Steer au preferat să-și țină viața privată departe de ochii publicului. Rarele momente în care au fost văzuți împreună de-a lungul timpului au fost atent alese de cei doi foști parteneri de viață. Ca părinți a doi băieți cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia, ei au încercat să le ofere o copilărie liniștită, departe de presiunea și atenția tuturor.

Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer în calitate de cuplu a avut loc în vara anului 2022. Cei doi au fost surprinși într-o escapadă relaxantă, iar jurnalista a împărtășit atunci câteva imagini pe rețelele de socializare.

În fotografii, juratul de la Românii au talent și fosta lui soție apăreau zâmbitori și fericiți, purtând haine simple și bucurându-se de momente petrecute împreună. El o ținea în brațe pe Olivia Steer, având un braț în jurul taliei sale, într-un gest tandru al celor doi.

Cu toate acestea, după acea vacanță petrecută împreună, problemele în căsnicie au început să iasă la iveală. În anul 2023 au apărut primele certuri, iar în mai 2024 detaliile despărțirii nu mai puteau fi ascunse. Andi Moisescu a renunțat la verighetă, gest care a atras imediat atenția publicului și a ridicat semne de întrebare. Cei doi au păstrat discreția în legătură cu motivele divorțului.

Ce a răspuns juratul de la Românii au talent când a fost întrebat despre divorț

După ce vestea divorțului a ieșit la iveală, Andi Moisescu a ales să nu comenteze public despre viața lui personală. Juratul de la Românii au talent a fost întrebat despre despărțirea de Olivia Steer, dar a preferat să păstreze tăcerea.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului PRO TV, eveniment la care l-am întâlnit) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru cancan.ro.

Când ar fi divorțat, de fapt, Andi Moisescu și Olivia Steer

Andi Moisescu și Olivia Steer nu au confirmat divorțul și nu au făcut declarații legate de despărțire până acum. Singurul indiciu privind momentul rupturii este faptul că juratul de la Românii au talent și-a dat jos verigheta. Ultima imagine în care el purta verigheta este din data de 19 aprilie 2024, din platoul emisiunii de la PRO TV, ceea ce arată că la acea dată căsătoria încă exista.

Pe 18 mai 2024, însă, acesta nu mai avea la mână bijuteria, ceea ce sugerează că divorțul s-a produs între timp, deși momentul exact nu a fost făcut public.

