Răspunsul lui Andi Moisescu când a fost întrebat de divorțul de Olivia Steer. În ce relații este jurnalistul cu copiii săi

Andi Moisescu a fost prezent la un eveniment public, în același timp în care s-a aflat că a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de mariaj. Aflat la lansarea noii grile de toamnă a postului PRO TV, jurnalistul a vorbit despre copiii săi, dar și despre cum arată viața lui în prezent.

Andi Moisescu, despre divorțul de Olivia Steer

Andi Moisescu a apărut la lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV relaxat, fără verighetă și cu zâmbetul pe buze. În timp ce acesta părea să se distreze de minune alături de colegii săi, presa a aflat că acesta a divorțat în secret de Olivia Steer, cea care i-a fost parteneră de viață timp de 22 de ani și cu care are doi băieți.

Întrebat de jurnaliștii de la Cancan despre divorț, Andi Moisescu a oferit o reacție scurtă. Jurnalistul nici nu a confirmat, nici nu a infirmat separarea.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a Pro TV) și îți spun după aia”, a spus Andi Moisescu râzând.

Ulterior, el a vorbit despre noul sezon „Românii au talent”, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție.

„Aștept să văd lucruri care mă surprind și sunt convins că așa va fi. Deși după al treilea, al patrulea sezon aveam impresia, greșită, că le-am văzut pe toate. Dar an de an, oamenii m-au surprins. Eu sunt, dacă vrei, și jurat, dar și public”, a spus juratul.

Cum se înțelege jurnalistul cu copiii săi

Se pare că după divorț, Andi Moisescu a ales să se cufunde în muncă, astfel că spune că nu mai are deloc timp liber.

„Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. M-am gândit tot timpul dacă am o spaimă de timp liber (n.r. – râde) sau habar n-am. Am avut o discuție despre câte linii de business avem și mi-am dat seama că sunt peste 7. Sunt situații în care unele lucruri nu le fac pentru că nu mai am unde să le strecor în agendă. Îmi aduc aminte că atunci când am început meseria asta aveam destul de mult timp liber și mă stresa acest lucru. Și mi-am dorit să vină ziua când voi fugi de la una la alta. Mi-am dorit cu atâta putere, că s-a și întâmplat!”, a precizat el.

Deși relația lui cu Olivia Steer a ajuns la final, Andi Moisescu se înțelege foarte bine cu cei doi băieți ai săi, cu care petrece cât de mult timp poate.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a precizat juratul „Românii au talent”.

