Cătălin Crișan, ignorat și la Mamaia 2025: „N-am fost chemat niciodată. Festivalul de la Mamaia m-a lansat”. Fanii au reacționat imediat și au empatizat cu el

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Festivalul de la Mamaia a fost scena pe care Cătălin Crișan și-a lansat primele mari șlagăre, melodii care au rămas în sufletele și mintea tuturor românilor. Astăzi însă, la ani distanță, artistul trăiește cea mai mare dezamăgire, după ce nu a mai fost invitat pe scena care i-a marcat începuturile carierei. Fără a ezita, a făcut public un mesaj prin care a împărtășit durere pe care o sime!



Pentru mulți români, numele lui Cătălin Crișan este legat pentru totdeauna de scena de la Mamaia. Acolo și-a scris începuturile unei cariere impresionante, care avea să-i scrie drumul vieții. Însă acum, după ce cortina s-a tras peste ediția din acest an, artistul a ales să rupă tăcerea, fiind revoltat că nu a fost chemat. Astfel, printr-un mesaj sincer, artistul și-a exprimat dezamăgirea că festivalul care l-a consacrat pare să-l fi uitat.

Cătălin Crișan, ignorat și la Mamaia 2025

Cătălin Crișan, unul dintre numele de referință ale muzicii ușoare românești și o prezență emblematică a Festivalului de la Mamaia, a acceptat cu greu lipsa invitației și ignorarea de care a avut parte la edițiile recente. Artistul, care și-a pus amprenta asupra unor melodii devenite adevărate hituri, și-a exprimat public durerea și dezamăgirea, precizând că nu înțelege de ce nu a fost chemat niciodată, în timp ce alți artiști sunt an de an. Acest lucru i-a lăsat un gust amar, atât lui cât și fanilor săi.

„Festivalul de la Mamaia m-a lansat. De câțiva ani Festivalul s-a reluat. Am lansat la acest Festival următoarele melodii: ‘Vorbește marea’, ‘Mama’ și ‘Dacă pleci’. N-am fost chemat niciodată.

Dumneavoastră înțelegeți de ce? Eu nu…”, a scris Cătălin Crișan.

„Se tem de tine, pentru că ești prea bun pentru ei”

Mesajul lui Cătălin Crișan a provocat un val de emoții în rândul fanilor săi, mulți fiind uimiți că o voce emblematică a festivalului a fost lăsată pe dinafară la edițiile recente. Admiratorii nu și-au ascuns dezamăgirea și indignarea, împărtășind în comentarii sentimentele lor de revoltă și sprijin pentru artist.

„Pentru că sunt doar un pic mai mare ca tine și am fost acolo, în primele rânduri de public, în vremurile când erai pe scena festivalului, îți răspund ca unui frate mai mic, cu toată sinceritatea, cu toată dragostea, din tot sufletul: dragul meu, se tem de tine, pentru că ești prea bun pentru ei, și compozitor, și interpret, și actor, și superior lor din foarte multe alte puncte de vedere… În opinia mea, de când a fost reluat festivalul, este un fiasco. Nu bat câmpii, am ca termen de comparație toate festivalurile anterioare de la care nu am lipsit, acelea în care ai fost și au fost promovate și invitate adevărate valori ale muzicii ușoare. Și ca mine sunt, gândesc și conchid mulți alții…”.

Fanii au empatizat cu el și l-au susținut

După mesajul care a primit numeroase aprecieri, de la un fan care a fost în primele rânduri atunci când Cătălin Crișan își scria începutul carierei pe scena de la Mamaia, alți admiratori au intervenit și l-au susținut așa cum au știut mai bine, mulți fiind de părere că în România nu mai sunt prețuite ”valorile autentice”.

„Pentru că în România nu sunt prețuite valorile autentice.” „Domnule Cătălin Crișan, din păcate trăim vremuri în care talentul stă în umbră, iar nonvalorile ies la rampă. Sunteți valoros ca artist și aveți o voce medicament pentru sufletele oamenilor! Am crescut cu melodiile dumneavoastră. Se pare că în ziua de astăzi pilele, relațiile, au luat locul meritelor, iar scena nu mai strălucește ca odinioară. Ce păcat pentru arta adevărată…”. „Generația dvs de cântăreți veritabili a fost exclusă noii FALȘI IDOLI, fără talent – este politica nouă de divertisment, pentru a accesa agresivitatea tinerilor! Este vizibil în ce stadiu de decădere s-a ajuns…”., sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-a primit de la fani și susținători.

