Enrique Iglesias (50 ani) și Anna Kournikova (44 ani) urmează să devină părinți pentru a patra oară. Artistul și fosta jucătoare de tenis formează un cuplu de 24 de ani și mai au trei copii, o fetiță, Mary, și pe gemenii Lucy și Nicolás.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

Enrique Iglesias Sarcina Annei Kournikova este una avansată, aceasta urmând să aducă pe lume cel de-al patrulea copil la finalul acestui an. Deși au încercat să păstreze secretul măririi familiei lor, vestea privind sarcina a devenit publică, spre bucuria fanilor cuplului.

Surse apropiate cuplului au confirmat pentru ¡HOLA! sarcina fostei jucătoare de tenis, care l-a cunoscut pe celebrul artist în momentul în care a apărut în unul dintre videoclipurile sale.

Zvonurile privind cea de-a patra sarcină a Annei Kournikova au apărut la începutul acestei veri, în momentul în care femeia a fost văzută purtând haine largi în timpul unei plimbări cu fiicele sale. Acum, speculațiile au fost confirmate de apropiați ai cuplului.

Enrique și Anna sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicolás, în vârstă de șapte ani, și ai lui Mary (cunoscută și ca Masha), în vârstă de cinci ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre artist și fosta sportivă

Enriwue Iglesias și Anna Kournikova s-au cunoscut în anul 2001, pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape”. Deși formează un cuplu de aproape un sfert de secol, cei doi au reușit să își țină relația departe de ochii curioșilor.

În ceea ce privește nașterile copiilor lor, acestea au fost ținute secrete până în ultima clipă. Astfel, nașterea gemenilor Lucy și Nicolas, în anul 2017, a fost o reală surpriză pentru întreaga lume.

Recent, artistul a mărturisit că parternitatea i-a schmbat complet viața.

„Sunt într-o fază relaxată, acasă cu copiii, bucurându-mă că pot să-i duc la școală, să-i văd crescând… În fiecare zi care trece, cresc incredibil de repede și vreau să mă bucur de asta”, a afirmat Enrique Iglesias.

Mai mult, el recunoaște că nu poate sta departe de familia lui mai mult de două săptămâni, cu toate că are un program încărcat de turnee.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova duc o viață liniștită într-un cartier din Miami, aparițiile lor publice fiind rare. În timp ce sportiva s-a retras din tenisul profesionist în 2003, din cauza unei accidentări la spate, Enrique continuă să fie unul dintre cei mai iubiți artiști latino.

