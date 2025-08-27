Cum se simte Andrew Barabancea, la jumătate de an de când a suferit un infarct. Ozana Barabancea: „Sper că a învățat ceva”

Fiul Ozanei Barabancea a suferit un infarct în urmă cu șase luni și a ajuns de urgență la spital. Mama lui a fost cea care i-a fost aproape zi de zi și a fost un real sprijin pentru fiul ei. Iată cum se simte acum Andrew Barabancea și ce planuri are.

Cum se simte fiul Ozanei Barabancea după ce a suferit un infarct

Familia Ozanei Barabancea a trecut printr-un adevărat coșmar după ce Andrew, fiul ei, a suferit un infarct. Starea lui de sănătate a fost extrem de delicată, motiv pentru care a stat internat în spital o bună parte de timp.

La doar 24 de ani, Andrew Barabancea a suferit un infarct, după ce a avut o perioadă extrem de aglomerată. Cu toate că a fost o tragedie, fiul Ozanei Barabancea a reușit să vadă partea pozitivă a lucrurilor și să prioritizeze odihna, după ce și-a dat seama că sănătatea este pe primul loc.

La jumătate de an de la întâmplare, Ozana Barabancea a vorbit despre cum se sinte Andrew.

”Este mult mai bine acum. Muncește încă foarte mult. Îi place foarte mult ce face. Eu sper că a învățat ceva din această lecție, pentru că fiecare hop în viață este o lecție pentru noi. Suntem alături de ei, și eu și sora lui și tatăl lui. Ne-am întâlnit de ziua mea la Bușteni, am petrecut o seară împreună”, a declarat Ozana Barabancea, la Știrile Antena Stars.

Care a fost cauza infarctului

Cântăreața a vorbit și despre cauzele pentru care fiul ei a suferit un infarct la doar 24 de ani. Andrew a urmat pașii mamei sale în carieră și acum activează în industria muzicală.

Tânărul a stat cu orele în studio, iar mama lui a mărturisit că acesta petrecea chiar și 12 ore pe zi muncind, iar oboseala și-a spus cuvântul.

”A muncit enorm de mult. Muncea aproape 12 ore pe zi, 7 zile din 7. Eu i-am spus acum vreo lună că are nevoie de o pauză că o să ajungă la spital, și uite că așa a fost. Au fost semne de epuizare, dar nu le-a luat în considerare, pentru că el este serios când are ceva de făcut, când trebuie să muncearcă, îi place mult ceea ce face”, a declarat Ozana Barabancea la Antena Stars.

