Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani

Oana Savin
Andi Moisescu și Olivia Steer au fost căsătoriți timp de 22 de ani și nimic nu părea să-i despartă. Au împreună doi copii și părea că au descoperit secretul unei căsnicii fericite. Însă acum căsnicia lor a luat sfârșit, lăsându-le amintirile unor ani frumoși. Însă nu mulți știu că înainte de a se căsători cu Olivia, vedeta Pro TV a mai avut o relație de cinci ani cu o femeie care îl cucerise de la prima vedere.

Cine este femeia care l-a cucerit pe Andi Moisescu, înainte de Olivia Steer

Înainte de a ajunge la altar alături de Olivia Steer, Andi Moisescu a mai trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cea care a reușit să îl cucerească pe jurnalist a fost Mirela Bucovinean. Cei doi au devenit un cuplu chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 1998. Dar Andi a avut mult de lucru până a convins-o pe aceasta să îi fie iubită, curtând-o nici mai mult nici mai puțin de trei ani.

Au format un cuplu aproape cinci ani și lucrurile păreau să meargă foarte bine între ei. Doar că, la scurt timp de la un interviu în care își exprima dorința de a-și petrece și mai mulți ani în brațele Mirelei, relația lor s-a încheiat.

„M-am gândit că tot se împlinește «un mandat» de când suntem împreună și aș vrea să fiu reales și pentru următorul mandat”, spunea Andi Moisescu în 2003, potrivit Libertatea.

„Când am început relația cu Mirela, am făcut-o fiindcă eram foarte atras de ea. Și sunt în continuare – fiindcă la mine asta contează foarte mult într-o relație. E foarte important pentru mine să fiu foarte atras și fizic de o femeie că să existe o relație. Și, în cazul nostru, atracția există. A existat din plin, din prima clipă, și mai există și azi”, mai spunea atunci vedeta Pro TV.

La un an de la despărțirea de Mirela Bucovinean, jurnalistul s-a însurat

La scurt timp de la declarațiile de iubire pentru Mirela Bucovinean, relația acestora s-a încheiat, iar în 2004, Andi Moisescu s-a căsătorit cu Olivia Steer. În același timp, Mirela a ales să se dedice carierei sale. În martie 2013, ea a fost inclusă de revista Business Magazin în „Top 200 – Cele mai puternice femei din business”, ajunsese milionară în euro.

După ce a renunțat la cariera pe care o avea în domeniul imobiliar, Mirela Bucovinean și-a transformat pasiunea pntru modă într-o afacere de succes. Aceasta a pus baeze unui magazin online ce vinde exclusiv îmbrăcăminte și accesorii semnate de către designeri români, sloganul său fiind: „Proudly powered by Romanian designers”.

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au logodit după o primă întâlnire reușită, moment în care au simțit că sunt făcuți unul pentru celălalt. Și așa a fost, timp de 22 de ani.

