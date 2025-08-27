Monica Pop se operează pentru a șaptea oară. Medicul luptă de mai mulți ani cu cancerul: „Faci tot ce poți ca să trăiești”

Monica Pop (72 ani) luptă de ani cu cancerul trecând până acum prin șase operații. Celebrul medic oftalmolog se pregătește acum de cea de-a șaptea intervenție chirurgicală și este sigură că totul va decurge bine.

Monica Pop se pregătește pentru a șaptea operație

Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici oftalmologi din România, luptă de ani buni cu cancerul. În același timp, ea a încercat să îi încurajeze pe toți cei care au primit acest diagnostic dur.

De peste 12 ani Monica Pop trăiește cu cancerul de colon, iar acum urmează să facă cea de-a șaptea operație. Medicul continuă să fie optimist și speră să fie un exemplu toți ceilalți pacienți care luptă cu această boală necruțătoare.

„Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una. Eu mi-am făcut o strategie de viață, care se numește „Cum să trăiești bine cu cancer?”. Trebuie să se știe că boala asta nu înseamnă condamnare la moarte. Este o boală grea, categoric, dar tratabilă și, uneori, vindecabilă”, a declarat medicul oftalmolog pentru Spynews.

„Am făcut toate citostaticele posibile pentru acest tip de cancer și intervenții chirurgicale. Faci tot ce poți ca să trăiești. Strategia constă în faptul că nu mă gândesc la asta. Am trăit exact ca înainte, doar că paralel cu tratamentul. După fiecare intervenție chirurgicală, a doua zi după externare, am venit la treabă”, a explicat Monica Pop.

Medicul oftalmolog, un exemplu pentru pacienții cu cancer

Deși diagnosticul a picat cum nu se putea mai rău, Monica Pop spune că a găsit în interiorul ei forța necesară pentru a merge mai departe și a duce o viață cât se poate de normală.

„Te trăsnește în cap când auzi așa ceva. Am avut două metastaze hepatice. Am încercat să nu mă domine boala, ci să o domin eu pe ea. Mereu am avut speranța că se poate rezolva. Am învățat despre mine că pot rezista unui lucru extrem de dureros. Așa cum am spus, poți trăi bine cu cancerul”, a dezvăluit ea.

Medicul oftalmolog a descoperit că suferă de cancer de colon după ce a început să aibă o serie de simptome pe care inițial le-a considerat a fi rezultatul sindromului colonului iritabil.

„Am fost convinsă că aveam colon iritabil. Și sigur că diagnosticul diferențial este o problemă în medicină. Și am fost convinsă că este colon iritabil. Nu m-am dus la medic și a debutat totul printr-o peritonită. Nu vreau să știe nimeni niciodată ce înseamnă la nivel simptomatic asta!”, a povestit în urmă cu ceva timp Monica Pop.

