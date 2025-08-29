Johny Romano a dezvăluit de ce nu vorbește cu Selly. Artistul este supărat pe vlogger: „Pe mine o să mă rezolve Dumnezeu. Nu suntem în cele mai bune relații”

Johny Romano a dezvăluit de ce nu vorbește cu Selly. Artistul a mărturisit că diferențele de caracter îi țin la distanță unul de celălalt, dar are încredere că lucrurile se vor îndrepta în timp. El a explicat de ce este supărat pe vlogger. Iată ce mărturisiri a făcut cântărețul recent!

Johny Romano a explicat recent de ce nu se înțelege cu Selly. Cei doi nu vorbesc deloc unul cu celălalt. Artistul speră că timpul și Dumnezeu vor rezolva tensiunile dintre ei.

Johny Romano a dezvăluit de ce nu vorbește cu Selly

Johny Romano a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul podcast-ului moderat de Bursucu. Artistul a vorbit deschis despre diverse aspecte din viața lui, de la carieră la relații personale și sociale, dar momentul care a atras cel mai mult atenția a fost legat de Selly.

Cântărețul a explicat că între ei există tensiuni și că nu se înțeleg deloc bine. El a spus că diferențele țin mai mult de caracter și că nu își dorește să intre în detalii despre ce anume a provocat conflictul.

În același timp, artistul a mărturisit că are încredere că Dumnezeu va rezolva situația în felul său.

Johny Romano: Pe mine o să mă rezolve Dumnezeu, îți garantez. Are Selly mai multe forțe ca a lui Dumnezeu? Lasă că știu eu.

Bursucu: Ești supărat pe Selly?

Johny Romano: Un pic. Nu supărat supărat, dar nu suntem în cele mai bune relații. Nu e un subiect sensibil, dar sunt în anumite puncte în care eu îl respect mult pe el, îl admir și este un cap extraordinar, minunat, fantastic, felul în care gestionează și gândește lucrurile Selly, superb.

Nu pot niciodată să îi reproșez nimic. Ce a făcut cu Beach Please-ul și cu tot ce lucrează el, este nemaiauzit și nemaivăzut. Dar, sunt niște momente în care nu ne înțelegem neapărat noi ca oameni, unul cu altul.

De ce este artistul supărat pe vlogger

Johny Romano a evitat să spună exact ce s-a întâmplat între el și Selly, dar a menționat doar că au personalități diferite și de aceea nu se înțeleg. Cu toate acestea, dezvăluirile făcute recent de artist au reușit să-i surprindă pe fanii lui.

Bursucu: Ce ți-a făcut?

Johny Romano: Nimic, doar așa noi ca oameni suntem diferiți, e un clinci pe partea asta. Doar în interacțiunea noastră așa în general. Nu există un pod între noi, eu nu cred că o să putem să fim niciodată cu adevărat prieteni. Am mai vorbit așa printre rânduri. Am avut niște interacțiuni, nu am vorbit 1 minut cu el în viața mea. Nu vreau eu, ca moralitate, ca setul meu de reguli pe care îl am.

Cine este Johny Romano

Johny Romano este un cântăreț român în ascensiune pe scena hip-hop din București. A fost descoperit de Connect-R, care l-a ajutat să intre în muzica românească. Primul său hit, „Na Janau”, lansat cu Connect-R, a atras atenția prin stilul său autentic și versurile inspirate din viața de zi cu zi.

Artistul combină trap și hip-hop cu elemente tradiționale românești. Printre piesele sale cunoscute se numără „Politai”, „Inima stai” și „Bahtalia”. El colaborat și cu artiști precum Raluka și Jador.

Pe lângă muzică, Johny Romano este activ pe rețelele de socializare, unde își informează fanii despre proiecte și viața personală.

