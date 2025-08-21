Selly și Smaranda s-au mutat în noul apartament, recent renovat. Locuința este închiriată

Selly și iubita lui, Smaranda, s-au mutat în noul apartament pe care abia l-au terminat de renovat. Locuința este închiriată, dar cei doi au decis să cosmetizeze locul după propriul gust. Când a fost gata, cei doi au făcut un vlog în care și-au prezentat apartamentul proaspăt renovat.

Selly și Smaranda, turul apartamentului după renovări

Selly și Smaranda s-au mutat în decembrie în noul apartament, însă abia acum au terminat renovările. Cu toate că locuința este închiriată, cei doi au decis să modifice totul, iar asta a implicat costuri enorme, însă banii nu sunt o problemă pentru cei doi.

Cu ocazia încheierii renovărilor, cei doi au făcut un vlog în care au prezentat toate detaliile și cum au gândit întreagă casă.

„M-am mutat în casă nouă. Greu. Întotdeauna e mai greu decât pare cu renovările. Smără s-a ocupat, eu nu m-am implicat atât de mult, dar a durat mai mult decât ne așteptam ca în orice altă mutare. E un apartament foarte drăguț, simțim și noi că stăm într-o casă a noastră, pentru că este făcută după gustul nostru. Arată totul bine”, a spus Selly.

Selly a recunoscut că iubita lui a fost cea care s-a ocupat în detaliu de renovarea apartamentului și de alegerea lucrurilor din casă. Noul apartament are aproximativ 200 de metri pătrați, 3 camere, un living, 3 băi și 2 balcoane. Una dintre încetări este biroul lui Selly, iar alta a fost transformată într-un dressing pentru iubita acestuia.

Cum și-au renovat apartamentul Selly și iubita lui

Vloggerul a spus că iubita lui a fost cea care s-a ocupat îndeaproape de toate modificările, de la design până la piesele de mobilier. Smaranda a spus că este pasionată de obiecte vintage și a încercat să le integreze în locuință.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a spus Selly.

Cei doi au o priveliște impresionantă de la balconul mare, iar vloggerul a recunoscut că acesta este locul lui preferat din toată casa.

„Acolo unde stăm noi nu se pot cumpăra apartamentele și nici nu ne dorim casă la vârsta aceasta. Am investit ceva bani, dar știi cum e, cu unele lucruri poți pleca, precum canapea, dar altele sunt investiții în spațiu cu care nu poți să pleci, dar sunt foarte mulțumit. View-ul e spectaculos, pândeam de mult acest apartament. Am lucrat cu o arhitectă, cu siguranță nu ai cum singur, dar și Smără s-a ocupat mult personal, uneori s-a băgat și peste arhitect, dar a ieșit totul frumos”, a explicat Selly.

