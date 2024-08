Ce spun părinții lui Selly despre decizia lui de a nu face o facultate: „Mai am discuții cu ei” / Exclusiv

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub pseudonimul Selly, a decis să nu urmeze o facultate după încheiarea liceului. Această decizie a fost privită cu reticență de o parte din comunitatea sa online, precum și de părinții săi. Invitat la Fresh by Unica, vloggerul de 23 de ani ne-a spus ce părere au părinții lui despre alegerea sa, dar și care este relația lui cu ei.

Selly este destul de rezervat când vine vorba despre părinții lui și despre viața de cuplu. Vloggerul s-a născut pe 28 februarie 2001 în Craiova și este singur la părinți. Mama lui este profesoară de matematică, iar tatăl său este inginer silvic. Jean Liviu Șelaru este angajat al Direcției Silvice Dolj.

Selly a publicat prima fotografie cu mama lui pe Instagram în octombrie 2021, ca parte a unei campanii online. În descrierea respectivei imagini, tânărul a mărturisit că este foarte recunoscător pentru educația primită de la părinți. Anul acesta, în timpul promovării filmului „Buzz House: The Movie”, Selly a acceptat invitația în podcastul „Acasă la Măruță” alături de tatăl lui.

„Nu le-a convenit treaba asta”

În aceeași perioadă, Selly a fost invitat la Fresh by Unica, unde ne-a vorbit despre relația pe care o are cu părinții, dar și despre opinia lor în privința deciziei lui de a nu urma o facultate.

„Nu le-a convenit treaba asta. Încă în ziua de astăzi, când mai am discuții cu ei, se gândesc: «Băi, la un moment dat să faci totuși o facultate». Dar, în același timp, mi-au înțeles cumva decizia. Și, în timp, s-a demonstrat că a fost cea mai bună decizie pentru mine la momentul respectiv. În primul rând, eu nu o să fac niciodată o facultate de ochii sau de gura lumii. Cred că am alte lucruri în CV, să spun așa, mult mai importante decât faptul că am făcut sau nu o facultate”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

„La momentul în care eu trebuia să merg la facultate, pentru că eu eram deja înscris, dădusem admitere la facultate, aveam atât de multe lucruri în care eram antamat și sesizam atât de multe oportunități viitoare care mi-ar fi mâncat tot timpul. Am realizat că dacă eu chiar mergeam la facultate aia, aș fi pierdut mult mai mult din cariera și din posibilitățile mele de dezvoltare, lucru care a fost adevărat”, a continuat tânărul.

„Oricum aș fi abandonat-o pe parcurs”

La aproape patru ani de la decizia de a renunțat la facultate, Selly a ajuns la concluzia că a fost cea mai bună decizie pentru el. Acest lucru i-a permis să se dedice 100% carierei și să se implice în proiecte diferite care i-au îmbogățit bagajul de cunoștințe și, totodată, au generat câștiguri financiare generoase.

„Acum, în teorie, aș fi fost, cred, anul 4 la facultate și nu cred că aș fi putut să țin două festivaluri, un film, vlog-ul meu, proiecte viitoare, formate viitoare, un show cum e Buzz House în același timp. Cu siguranță mi-ar fi fost imposibil, deci oricum aș fi abandonat-o pe parcurs. Și atunci a fost foarte bine că n-am investit timp deloc în treaba asta și mi-am dat seama din capul locului că oricum n-o să o duc la capăt”, a mai spus vloggerul, pentru Unica.ro.

Selly crede că facultatea l-ar fi împiedicat să evolueze profesional

Deși a fost admis la o facultate de administrarea afacerilor, Selly a concluzionat că ar avea mult mai multe de învățat în zona de business profesând, decât urmând cursurile unei universități, indiferent cât de bună ar fi aceasta din urmă.

„Eu deja eram antamat în business și nu aveam cum să îmi rup jumătate din timpul meu să învăț de ce probleme m-aș putea lovi pe viitor, să rezolv probleme virtuale despre afaceri, când eu aveam zilnic probleme reale în business-urile mele. Mă lovesc de probleme, am pe cine să întreb, am unde să caut. Pentru mine, dacă mergeam în facultate și mă țineam de ea, cu siguranță aș fi fost mult mai jos astăzi față de unde sunt acum”, a mai spus Selly, la Fresh by Unica.

Își vede rar părinții

Deși nu sunt în totatalitate încântați de alegerea fiului lor de a nu face o facultate, părinții lui Selly sunt foarte mândri de el și de realizările lui. Cuplul locuiește la Craiova și își vizitează băiatul ori de câte ori are timp. La rândul lui, Selly petrece toate sărbătorile cu familia. Din cauza programului încărcat însă, vloggerul ajunge destul de rar în orașul natal. Mai degrabă părinții sunt cei care îl vizitează la București.

„E una foarte bună (relația cu părinții lui – n.red.), dar nu avem atât de mult timp, din păcate, să ne vedem. Cu tot haosul din viața mea, haos care mie îmi place, adică eu altfel m-aș plictisi, dacă n-aș avea mereu ceva nou de făcut. Eu dacă trece o zi și n-am făcut nimic, mă panichez. Mi se pare că rămân în urmă. Mai des vin ei pe la mine pe la București. Mai stau pe la mine și ne mai vedem în anumite weekend-uri. Eu, în general, la Craiova vin când sunt sărbători, adică Paște și Crăciun. Și când mai trebuie să dau cu subsemnatul pe la o instituție. Eu am firma acolo. Dar nici asta nu se întâmplă foarte des, că nu prea am probleme de acest gen”, a încheiat tânărul, pentru Unica.ro.

Selly, invitat la Fresh by Unica

În paralel cu cariera online, vloggerul conduce o companie media cu ajutorul căreia a contribuit la proiecte precum reality show-ul online „Buzz House” și filmele „Romina VTM” și „Buzz House: The Movie”, printre alte proiecte. Totodată, până în prezent, tânărul antreprenor a investit în două festivaluri de muzică de la Costinești, într-un apartament în Mamaia și plănuiește să intre și pe piața de imobiliare din București.

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Selly despre motivul pentru care a refuzat invitația la „Asia Express”, dar și despre planurile sale de a întemeia o familie alături de iubita lui, Smaranda Știrbu.

